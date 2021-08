Grammozis nach Transfer-Flut "sehr zufrieden" mit dem Kader

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Dimitrios Grammozis will mit dem FC Schalke 04 angreifen

Mit vier Punkten aus drei Spielen ist der FC Schalke 04 eher holprig in die Saison der 2. Bundesliga gestartet. S04-Coach Dimitrios Grammozis sieht die Königsblauen vor dem Gastspiel beim SSV Jahn Regensburg am Samstag (13:30 Uhr) dennoch auf einem guten Weg und fühlt sich durch die jüngsten Neuzugänge bestärkt.

"Ich bin bin dem Stand des Kaders sehr zufrieden. Ich finde, dass Rouven Schröder einen tollen Job macht. Er hinterfragt immer, was der Kader hergibt und wo wir uns verbessern können. Wir tauschen uns täglich aus und da merkt man auch, dass man auf einer Wellenlänge ist", schilderte der 43-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz der Schalker vor dem vierten Spieltag in der 2. Liga.

Unter der Woche hatte S04 auf dem Transfermarkt noch einmal einiges ins Rollen gebracht. Mit Darko Churlinov wurde ein variabler Offensivspieler vom VfB Stuttgart ausgeliehen, den Grammozis wegen seiner Flexibilität als wichtiges Puzzlestück sieht.

"Ich kenne ihn schon länger aus seiner Zeit in der Jugend beim 1. FC Köln und er ist mir immer positiv aufgefallen. Ich habe seine Entwicklung immer beobachtet. Als es die Möglichkeit gab, ihn zu holen, haben wir alle gesagt, dass wir von ihm überzeugt sind", so der Schalke-Coach.

FC Schalke 04: Hoppe vor Comeback bei S04

Nach Angaben von Sportvorstand Rouven Schröder befindet sich zudem die Verpflichtung von Innenverteidiger Ko Itakura auf der Zielgeraden. Ob beide Spieler schon am Wochenende eingreifen können, ließ Grammozis aber offen.

Auch bei den Rückkehrern Michael Langer und Matthew Hoppe gibt es noch Fragezeichen. Dem Cheftrainer zufolge nehmen allerdings beide Akteure nach ihren Verletzungen wieder am Mannschaftstraining teil. Er sei zumindest beim US-Stürmer "optimistisch, dass er für das Wochenende schon eine Option sein könnte", so Grammozis.

Insgesamt sieht der ehemalige Darmstädter seine Mannschaft trotz des 1:1-Remis gegen Erzgebirge Aue in der Vorwoche auf einem guten Weg: "Wir haben gegen Aue einen Schritt nach vorne gemacht, jetzt geht es darum, das auch mehr als 60 Minuten auf den Platz zu bringen. Dazu gehört dann auch, dass wir die drei Punkte mit nach Schalke nehmen, wenn wir ein gutes Spiel machen."

Dennoch erwartet er gegen den amtierenden Tabellenführer ein schweres Auswärtsspiel: "Ich bin nicht überrascht, dass sich oben stehen. Regensburg hat ein laufintensives Spiel und kann mit vielen vertikalen Bällen schnell das Mittelfeld zu überbrücken. Aber sie können auch fußballerisch Akzente setzen. Aber wir sind Schalke und fahren dahin, um unser Spiel zu machen", erklärte Grammozis.