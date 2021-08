Van Bommel freut sich auf Wiedersehen mit Boateng

imago sportfotodienst

Kevin-Prince Boateng (l.) und Mark van Bommel (r.) spielten einst zusammen in Mailand

Mark van Bommel freut sich auf das Wiedersehen mit seinem alten Kumpel Kevin-Prince Boateng.

"Ich habe eine sehr schöne Zeit mit ihm in Mailand gehabt und wir stehen immer noch in Kontakt", sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Duell bei Hertha BSC am Samstag.

"Er hat mir von Anfang an geholfen, mich an die Hand genommen. Wir haben uns abseits und auf dem Platz gut verstanden", sagte van Bommel über Boateng, mit dem er 2011 italienischer Meister wurde. Seit dieser Saison spielt der frühere ghanaische Nationalspieler wieder in Berlin.

Luca Waldschmidt könnte unterdessen Berichten zufolge bald von Benfica Lissabon nach Wolfsburg wechseln. Van Bommel wollte die Gerüchte weder dementieren noch bestätigen.

"Gute Spieler sind immer interessant", erklärte der frühere Mittelfeldspieler: "Ich konzentriere mich auf die Mannschaft, die wir haben."