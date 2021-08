Rose will "Mecker-Haaland" einnorden

Borussia Dortmund

Marco Rose trifft mit dem BVB auf den SC Freiburg

Erling Haaland ist und bleibt das Gesprächsthema Nummer eins beim BVB. Der Norweger ist auf der einen Seite die personifizierte Tor-Garantie der Borussia, allerdings schießt der Youngster auch manchmal über das Ziel hinaus. Vor allem, wenn es für ihn nicht nach Plan läuft. Daran wollen Coach Marco Rose und sein Team weiter arbeiten.

Ein jubelnder Erling Haaland gehört beim BVB genauso zum täglichen Bild wie ein meckernder Haaland. Nicht selten beschwert sich der Norweger über eine Schiedsrichterentscheidung. Hin und wieder gestikuliert er auch mal wilder, wenn ein Pass nicht wie geplant bei ihm ankommt. Diese negativen Gefühlsausdrücke will Marco Rose künftig besser im Zaum halten.

"Du kommst nicht auf das Niveau, ohne ehrgeizig zu sein", hob der Trainer am Freitag einerseits die Einstellung seines Superstars hervor.

"Aber natürlich hat Erling auch durch seine Physis und seine Ausstrahlung eine besondere Wirkung, an der wir weiter arbeiten wollen", deutete Rose auch an, dass er mit den Reaktionen des Norwegers nicht immer hundertprozentig zufrieden ist. "Vor allem in Momenten, in denen es mal nicht für uns läuft, müssen wir das in eine Richtung lenken, wo es uns auch hilft", nahm der Trainer den Stürmer in die Pflicht.

BVB-Coach Rose lobt Schulz und Witsel

Grundsätzlich ist der neue Mann an der Seitenlinie mit seinem Kader aber vollauf zufrieden. "In der Mannschaft stimmt alles, glauben sie mir", betonte Rose, der den bereits auf das Abstellgleis geratenen Nico Schulz noch einmal besonders hervorhob: "Wenn man die Entwicklung von Nico Schulz, dann ist das sehr, sehr ordentlich."

Ein Sonderlob holte sich auch Aushilfs-Innenverteidiger Axel Witsel ab. Der Belgier leistete sich gegen den FC Bayern zwar einen Stellungsfehler, auf den Rose verwies, aber generell ist der mit den Auftritten des Routiniers "sehr, sehr zufrieden."