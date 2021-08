Rose fordert Steigerung von Neuzugang Malen

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

BVB-Neuzugang Donyell Malen hat noch eine Menge Luft nach oben

Rund 30 Millionen Euro legte Borussia Dortmund unlängst auf den Tisch, um Donyell Malen von der PSV Eindhoven loszueisen. Der Nachfolger von Jadon Sancho hat beim BVB allerdings noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Trainer Marco Rose erwartet von seinem Schützling eine Steigerung.

Im Supercup gegen den FC Bayern war der Niederländer nach 58 Minuten eingewechselt worden, konnte in der Folge aber nur selten Eigenwerbung betreiben.

Auch wenn Malen seine Qualitäten durchaus andeuten konnte, blieb er letztlich glücklos. Mal kam er zu früh, mal zu spät. Die Feinabstimmung mit den Kollegen fehlte.

Für Marco Rose liegen die Probleme auf der Hand. "Er selbst weiß auch, dass er im Moment noch nicht in dem physischen Zustand ist, den es braucht, um dieses Spiel zu spielen", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den Dortmunder Übungsleiter.

Der Zeitung zufolge hat er mit Malen zuletzt "viel geredet" und "viel mit Videos gearbeitet, um Anlaufverhalten oder Raumaufteilung zu skizzieren". Roses Zwischenfazit: "Donny braucht noch ein bisschen Zeit. Aber er kommt. Nach und nach."

Bald Zwei-Stürmer-System beim BVB?

Helfen könnte Malen künftig, dass Rose als Fan eines Zwei-Stürmer-Systems gilt. Heißt: Der Neuzugang steht nicht zwangsweise in direkter Konkurrenz zu Goalgetter Erling Haaland, sondern könnte auch neben ihm auflaufen.

Der Coach erklärt seinen Ansatz wie folgt: "Die Idee dahinter ist: Wir wollen Druck machen. Direkt und frontal auf beide Innenverteidiger."

Ob Malen im kommenden Auswärtsspiel beim SC Freiburg erstmals von Beginn an ran darf, ist noch unklar. Thorgan Hazard laboriert weiter an Sprunggelenksproblemen, Youngster Youssoufa Moukoko wirkt in vielen Situationen noch zu grün. Im Gegensatz zu Malen ist der Teenager allerdings schon topfit ...