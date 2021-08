Nagelsmann zweifelt an Wechselgedanken bei Lewandowski

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann hofft auf seinen ersten Bundesliga-Sieg als Trainer des FC Bayern

Am Sonntag (17:30 Uhr) beendet der FC Bayern den 2. Spieltag der jungen Bundesliga-Saison 2021/2022 mit dem Heimspiel gegen den stark gestarteten 1. FC Köln. Zwei Tage zuvor hat sich Trainer Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz den bohrenden Fragen der Journalisten gestellt. Einige Profis erhielten dabei ein Sonderlob, andere wurden abgewatscht.

Zunächst ging es am Freitag in München um das Personal für die Partie am Wochenende. Mehrere Spieler fehlten in den vergangenen Tagen, darunter Kapitän Manuel Neuer.

"Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass er spielt. Wir müssen von Tag zu Tag schauen", sagte Nagelsmann. Der Keeper hatte sich beim 3:1-Erfolg des Rekordmeisters im Supercup beim BVB eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.

"Er hat eine kleine Kapselproblematik, nichts Dramatisches. Es braucht aber trotzdem Ruhe", betonte Nagelsmann. Neuer fehlte deshalb auch bei den Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag.

Als Ersatz steht Sven Ulreich bereit, der im Sommer vom Hamburger SV zu den Bayern zurückgekehrt war. "Sven macht das gut", so Nagelsmann.

Abgang vom FC Bayern? Nagelsmann zweifelt an Lewandowskis Wechselgedanken

Auch die anhaltenden Gerüchte um Torjäger Robert Lewandowski wurden auf der PK thematisiert. Nagelsmann wollte dem Thema keine zu große Bedeutung beimessen. "Es stört mich gar nicht, es gehört zum Fußball-Business dazu", sagte der 34-Jährige.

Dass der Pole Wechselgedanken hege, glaubt der Coach nicht. "Lewy ist top drauf, spielt gut und spricht viel mit mir und seinen Teamkollegen. Er ist kein Satellit, der sich absondert und hofft, dass er weg kann. Das zeigt auch seine Leistung gegen Dortmund. Ein Spieler, der weg will, würde das nicht machen", stellte Nagelsmann klar.

Ein anderer Akteur kam weniger gut weg: Mickaël Cuisance. Der Franzose gilt seit längerem als Wechselkandidat und hat in den letzten Wochen kaum Eigenwerbung betrieben.

"Die Vorbereitung war so lala, mit Licht und Schatten. Er muss stabiler werden, um eine tragende Rolle zu spielen. Auf der Position sind ein Leon oder ein Josh weiter, ein Coco auch. Deswegen muss er sich rankämpfen und Gas geben. Er hatte gute Momente, aber beispielsweise gegen Neapel auch Momente, die nicht so gut waren", kritisierte Nagelsmann.