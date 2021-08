Losfee für DFB-Pokal steht fest

FIRO/FIRO/SID/

Am 30. August wird die zweite Runde ausgelost

Die Trainerin der U17-Juniorinnen Friederike Kromp wird am 30. August (14:00 Uhr) in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main die zweite Pokalrunde der Frauen auslosen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit.

Ausgetragen werden die Begegnungen vom 25. bis 27. September. In Runde zwei greifen auch die zehn bestplatzierten Vereine der vergangenen Bundesliga-Saison um Titelverteidiger VfL Wolfsburg ein.