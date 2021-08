Hertha ohne Dárdai gegen Wolfsburg

FIRO/FIRO/SID/

Berlins Márton Dárdai fällt verletzt aus

Hertha BSC muss im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg ohne Innenverteidiger Márton Dárdai auskommen.

Der 19 Jahre alte Sohn von Trainer Pál Dárdai konnte wegen Problemen am Sprunggelenk am Freitag nicht trainieren und fehlt somit auch in der Partie am Samstag (15:30 Uhr/Sky) im Olympiastadion, wie Hertha mitteilte.

Dárdai hatte in der vergangenen Saison den Sprung in die Profimannschaft geschafft und stand auch beim Saisonstart in der Anfangsformation der Berliner.

In der Abwehr kehrt Kapitän Dedryck Boyata gegen Wolfsburg zurück. Der belgische Fußball-Nationalspieler hatte zuletzt wegen muskulärer Probleme nicht spielen können.