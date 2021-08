FC Bayern: Ein Trio soll her, ein Trio soll weg

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Marc Roca (li.) soll den FC Bayern wohl noch verlassen

Dass der FC Bayern noch Spieler verkaufen möchte und vor allem muss, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch nun wird deutlich(er), was die Münchner genau planen. Auch im Bezug auf Neuzugänge.

Die Verantwortlichen des FC Bayern basteln weiter am Kader für die kürzlich begonnene Saison. Bis zum 31. August bleibt den Machern rund um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. noch Zeit, um die Mannschaft bestmöglich zu verstärken und gleichzeitig aufs Abstellgleis geratene Profis loszuwerden. Nun hat "Sky" enthüllt, was der deutsche Fußball-Rekordmeister noch genau vorhat.

Demnach wird es noch mächtig Bewegung im Team geben, sollten die Transferpläne der Münchner aufgehen. Denn es sollen noch drei Stars den Klub verlassen, im Gegenzug sollen gleich drei Neue kommen. Nach Informationen von "Sky" wird konkret nach einem weiteren Außenstürmer gesucht. Auch für das zentrale Mittelfeld und die Rechtsverteidiger-Position soll noch Verstärkung kommen.

Im Mittelfeld läuft derzeit alles auf einen Transfer von Marcel Sabitzer hinaus. Auch wenn beide Parteien noch geduldig sein müssen, denn die Verhandlungen laufen noch. Klar ist nur, dass Sabitzer gern nach München wechseln würde.

Als Mann für die Außen oder aber als hängende Spitze wurde zuletzt vor allem Amine Adli gehandelt. Laut "Sky" gibt es mittlerweile konkrete Gespräche mit dem FC Toulouse. Uneinigkeit besteht in der Ablöse, die bei zehn Millionen Euro liegen soll.

Wer soll den FC Bayern verlassen?

Hinten rechts gilt derweil Thilo Kehrer als mögliche Verstärkung. Doch die Gerüchte um den ehemaligen Schalker von Paris Saint-Germain sind uneindeutig.

Auf der Abgaben-Seite war zuletzt Corentin Tolisso als Top-Kandidat auf einen Wechsel in den Fokus gerückt. Doch der Franzose sträubt sich, zudem liegen laut dem TV-Sender keine konkreten Angebote für den Mittelfeldmann vor.

Gut möglich, dass dafür Marc Roca die Münchner nach nur einem Jahr wieder verlässt. Nach Informationen von "Sky" können sich die Bayern-Verantwortlichen vorstellen, den Spanier zu verkaufen oder aber zu verleihen, um Platz im Kader für Sabitzer zu schaffen. Die Verhandlungen laufen angeblich bereits.

Auch der als Fehleinkauf abgestempelte Bouna Sarr steht laut dem Bericht auf der Abgangsliste. Ein Angebot aus der Serie A soll der Rechtsverteidiger abgelehnt haben. Nun soll es eine konkrete Offerte eines französischen Vereins geben. Ob der Franzose zurück in seine Heimat will, ist aber noch offen.