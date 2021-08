Herbe Klatsche: FC Bayern watscht Sandro Wagner ab

Sven Leifer via www.imago-images.de

Sandro Wagner unterlag mit Unterhaching beim FC Bayern II

Der FC Bayern II hat in der Regionalliga Bayern ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Duell der Drittliga-Absteiger gewannen die Roten mit 5:1 gegen die SpVgg Unterhaching und bescherten Trainer-Neuling Sandro Wagner somit einen Abend zum Vergessen.

Bereits in der 15. Spielminute ging der FC Bayern durch den Treffer von Gabriel Vidovic in Führung. In der Folge blieben die Münchner das aktivere Team, doch Unterhaching kam noch vor dem Seitenwechsel durch Boipelo Mashigo zum Ausgleich (41.).

Nach der Pause erwischte der FC Bayern erneut einen guten Start und stellte durch Timo Kern (48.) den alten Vorsprung wieder her. In der Folge verlor die SpVgg Unterhaching komplett die Kontrolle.

Zunächst erhöhte Taylor Booth auf 3:1 (59.). Anschließend brachte sich die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner durch ein Eigentor von Jannis Turtschan (59.) in noch größere Schwierigkeiten. In der Schlussphase sorgte Bayern-Kapitän Nicolas Feldhahn für den 5:1-Endstand (81.).

FC Bayern II bleibt Spitzenreiter

Münchens Übungsleiter Martín Demichelis zeigte sich mit der Leistung seines Teams hochzufrieden. "Wir sind gut reingekommen, hatten dann aber eine schwierige Phase vor der Pause. Nach der Halbzeit sind wir wieder gut gestartet. Beim dritten und vierten Tor hatten wir Glück, aber das musst du dir im Fußball auch erarbeiten", wird der 40-jährige auf der Vereinshomepage des FC Bayern zitiert.

In der Tabelle rangiert der Drittliga-Meister von 2020 mit 22 Zählern auf dem ersten Platz. Die SpVgg Unterhaching ist mit 16 Zählern hingegen Fünfter.

"Wir sind glücklich. Nach der Niederlage in Schalding hat die Mannschaft eine super Reaktion gezeigt, gegen einen sehr guten Gegner und Konkurrenten. Wir haben gezeigt, dass die starken ersten Spiele kein Zufall waren", lobte Demichelis seine Bayern, die am vergangenen Spieltag überraschend mit 1:2 verloren hatten.