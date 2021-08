Union reist mit großem Respekt nach Hoffenheim

FIRO/FIRO/SID/

Urs Fischer ist seit 2018 Trainer von Union Berlin

Trotz des 4:0-Erfolgs in der Conference League am Donnerstag bei Kuopion PS aus Finnland fährt Union Berlin mit gehörigem Respekt zum Auswärtsspiel am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) zur TSG Hoffenheim.

"Sie sind wirklich gut in die Saison gestartet. Wenn man sich das saisonübergreifend anschaut, dann haben sie neun Spiele nicht verloren", sagte Union-Coach Urs Fischer über die TSG.

Die Kraichgauer verfügten über "eine Mannschaft, die alles mitbringt. Sie sind robust, suchen immer wieder eine spielerische Lösung und schaffen es auch, sich aus Drucksituationen zu lösen. Es erwartet uns eine schwere Aufgabe", so der Schweizer Fußballlehrer.

Man darf gespannt sein, wie Eisern Union die Doppelbelastung Europacup/Bundesliga innerhalb von drei Tagen wegstecken wird. Immerhin sind bis zu 750 Union-Fans in Sinsheim zugelassen. "Das Stadion-Feeling gibt uns den Extra-Kick", hatte Kapitän Christopher Trimmel betont, nachdem die Mannschaft beim finnischen Pokalsieger am Donnerstag ebenfalls von den mitgereisten Anhängern frenetisch gefeiert wurde.