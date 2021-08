Fürth wartet weiter auf ersten Bundesliga-Heimsieg

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-image

Fürth und Bielefeld trennten sich mit einem Remis

Tapfer gekämpft, alles versucht - aber wieder nicht gewonnen: Die SpVgg Greuther Fürth muss nach dem zweiten Aufstieg der Vereinsgeschichte weiter auf ihren ersten Heimsieg in der Bundesliga warten.

Nachdem dem Kleeblatt bereits in seiner ersten Saison 2012/13 kein Dreier im Ronhof gelungen war, führte beim 1:1 (0:1) gegen Arminia Bielefeld auch der 18. Versuch nicht zum Erfolg. Die Franken konnten auch die Überzahl nach Gelb-Roter Karte für Alessandro Schöpf (68.) nicht nutzen.

Immerhin rettete Kapitän Branimir Hrgota den Fürthern durch einen verwandelten Handelfmeter (50., nach Videobeweis) einen mehr als verdienten Punkt. Es war das zehnte Unentschieden im 36. Bundesliga-Spiel für den dreimaligen deutschen Meister. Fabian Klos hatte die erschreckend schlechten und erst in der zweiten Halbzeit etwas lebhafteren Gäste kurz vor der Pause (45.) nach einem totalen Blackout der Fürther Abwehr in Führung gebracht.

Der Einstand in die zweite Saison in der Bundesliga war den Kleeblättlern mit dem ernüchternden 1:5 beim VfB Stuttgart arg misslungen, für Trainer Stefan Leitl war die Niederlage aber "schon am Tag danach kein Thema mehr" gewesen. Konsequenzen gab es dennoch, Leitl bot diesmal Dickson Abiama im Angriff auf. Der Stürmer aus Nigeria hatte früh zwei gute Chancen (2./5.), vergab dann eine hundertprozentige zur Führung (40.), traf den Pfosten (49.) und war indirekt an der Entstehung des Elfmeters beteiligt.

Die Fürther hatten zunächst deutlich mehr Ballbesitz, wussten damit aber nichts anzufangen. Bielefeld verteidigte robust und konzentriert, nur selten ließ die Arminia Chancen zu wie jene des verblüfften Abiama, der in der 40. Minute völlig frei und mit ausreichend Zeit vor Torhüter Stefan Ortega neben das Tor schoss.

Die Bielefelder trugen vor 5890 Zuschauern über weite Strecken kaum etwas zu einem attraktiven Spiel bei. Erst in der lebhafteren zweiten Halbzeit ließ die Arminia den Willen zum Torabschluss erkennen, so in der 56. Minute, als Fürths Torhüter Sascha Burchert einen Schuss von Bryan Lasme an die Latte lenkte.