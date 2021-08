Rose "enttäuscht", Hütter angefressen

BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs via www.imago-images.de

Stimmen zu den Spielen von BVB, Eintracht Frankfurt, Gladbach und Co.

Ein bitterer Rückschlag für den BVB und erneut kein Sieg für Eintracht Frankfurt. Zudem kassiert Hertha BSC die zweite Niederlage der Saison. Im Topspiel erlebt Gladbach einen schwarzen Abend bei Bayer Leverkusen. Die Stimmen zum zweiten Bundesliga-Spieltag.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 4:0

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Das Resultat sieht blendend aus. Der Spielverlauf war natürlich auf unserer Seite. Wir waren sehr effizient und haben die Torchancen direkt genutzt. Das erste Tor war ein bisschen unglücklich für Yann Sommer. Die spielentscheidenden Momente waren auf unserer Seite, die Tore fielen zum richtigen Zeitpunkt. Gladbach hat Qualität und wenn sie den Anschlusstreffer erzielen, verläuft das Spiel ganz anders."

... zu seiner Spielidee: "Heute war das Ziel, mit einer hohen Intensität zu starten und Gladbach sofort unter Druck zu setzen. Aber auch zu variieren und das Zentrum zu schließen. Sie haben sehr gute Spieler zwischen den Linien. Wir haben gute Umschaltspieler, die auch die Pässe spielen können. Ich möchte, dass meine Mannschaft jede Spielphase aktiv bestreitet. Aber jedes Spiel braucht andere Zutaten. Heute war uns wichtig, das Zentrum gut zu schließen."

... zur Frage, wie Leverkusen eine solche Leistung konstant zeigen kann: "Wir nehmen dieses Spiel natürlich als Messlatte. Wie die Mannschaft geschlossen aufgetreten ist, wie bissig sie war, wie sie solidarisch gearbeitet hat, das ist die Messlatte, die wir sehen wollen. Darauf werden wir uns in der Zukunft auch ausrichten. Es werden natürlich auch Rückschläge kommen. Es wird Spiele geben, in denen du nicht auf Touren kommst."

... zu seinem ersten Bundesliga-Heimspiel (vor dem Spiel): "Es herrscht große Vorfreude. Endlich gibt es wieder dieses Gefühl, dass man die Leute glücklich machen kann und Emotionen hochkommen."

Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Es war ein richtig gutes Spiel von uns. Jeder in diesem Stadion hat diesen Abend genossen, so wie wir auf dem Feld. Gladbach hat viel Qualität, das haben wir gewusst und uns darauf ausgerichtet. Wir haben hart gearbeitet und stark gespielt. Ich hoffe, wir machen so weiter."

... zu dem Unterschied zwischen dem deutschen und dem französischen Fußball: "Der Unterschied ist der Wettbewerb. In Frankreich hast du deutlich länger den Ball, hier ist es wie Pingpong. Du musst laufen, zurücklaufen. Das macht es schwierig für mich, denn ich muss entscheiden, wann ich nach vorne gehen kann, und wann nicht."

Lukas Hradecky (Torhüter Bayer Leverkusen) ...

... zum Spiel: "Ich habe mich neu in mein Hobby verliebt. Schon bei der EM wieder das Publikum zu haben, war geil und jetzt wieder. Wir hatten einen starken Start. Nach den frühen Toren haben wir das Spiel kontrolliert. Die Leistung hat gepasst. Es hat sich so angefühlt, als stünde ganz Leverkusen hinter uns."

... zur Frage, ob Leverkusen das Niveau halten kann: "Das ist hier schon seit Jahren die Frage. Ich hoffe, dass uns nicht nur die fußballerische Qualität beschreibt, sondern vor allem auch die Aggressivität. Das hat uns vielleicht etwas gefehlt."

Rudi Völler (Geschäftsführer Sport Bayer Leverkusen) ...

... zu den Leverkusener Champions-League-Ambitionen (vor dem Spiel): "Das ist das, wo wir jedes Jahr versuchen, hinzukommen. In jedem Jahr klappt das natürlich nicht, dann spielen wir Europa League. Dort wollen wir in diesem Jahr aber auch unsere Spuren hinterlassen, nicht so wie letztes Jahr."

... zu möglichen Transfers (vor dem Spiel): "Wir haben noch eine Woche Zeit bis zum Transferschluss. Wir haben jetzt nochmal zwei Spieler verpflichtet, die uns auch guttun, weil wir in der Hinrunde viele Spiele haben. Im Sturm haben wir noch einige Ideen, die wir aber noch umsetzen müssen. Wir versuchen, noch eine davon hinzubekommen. Julian Draxler wird es nicht. Er war auch kein Thema."

... zu seinen persönlichen Plänen nach der Saison (vor dem Spiel): "Irgendwie werde ich dem Fußball erhalten bleiben. Aber natürlich nicht mehr in dieser Form, die ich viele Jahr gemacht habe."

... zur Frage, ob er DFB-Präsident werden will (vor dem Spiel): "Mit Sicherheit nicht."

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Heute ist alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Unsere Leistung war nicht gut. Das Drumherum hat sein Übriges dazu getan."

... zur Verletzung von Lainer: "Es sieht nach einem Knöchelbruch aus. Es war ein sehr böses Foul, wie ich finde. Es gibt Tage, an denen man lieber zu Hause geblieben wäre."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Das war heute sicherlich ernüchternd. Wir hatten zwei Gesichter. Auf der einen Seite das Spiel gegen die Bayern, das wir richtig gut gestritten haben. Heute haben wir allerdings sehr viel vermissen lassen. Vor allem wenn du in Leverkusen früh zurückliegst, dann noch die Verletzungen dazu kriegst und einen Elfmeter verschießt. Leverkusen hat ein tolles Spiel gemacht. Das hat aber auch einiges mit uns zu tun gehabt. Das erste Tor war sehr unglücklich. Dann willst und probierst du, aber kriegst direkt das zweite. Leverkusen hat viel giftiger gewirkt, das hat mir heute überhaupt nicht gefallen. Ein fürchterlicher Tag."

... zur Verletzung von Stefan Lainer: "Bei Lainer sieht es so aus, dass er sich wohl den Knöchel gebrochen hat."

... zum angeblichen Wechselwunsch von Marcus Thuram (vor dem Spiel): "Er hat mir gesagt, dass er hierbleibt. Er hat noch Vertrag in Gladbach. Wir können uns an den ganzen Spekulationen nicht beteiligen. Solang er hier unter Vertrag steht, gehe ich auch dementsprechend mit ihm um."

... zu den vielen Gegentoren in der vergangenen Spielzeit (vor dem Spiel): "In Frankfurt hatten wir dasselbe Problem, dort haben wir auch zu viele Gegentore bekommen. So kannst du nicht unter die ersten Vier kommen. Wenn du vorne mitspielen willst, dann brauchst du viele Spiele, in denen du ohne Gegentor bleibst. Sonst hast du vorne normalerweise nichts verloren."

Lars Stindl (Kapitän Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Wir haben ganz schlecht reingefunden. Nach zehn Minuten steht es bereits 2:0. Um genau das geht es dieses Jahr. Diese Konstanz Woche für Woche auf den Platz zu bringen. Wenn wir es nicht hinkriegen, dann haben wir gegen solche Mannschaften keine Chance. Wir haben spielerische Qualität, das haben wir zwischendurch gezeigt, aber da muss mehr kommen. Den Elfmeter darf ich so nicht schießen, das passt aber zum Tag. Wenn du so einen Tag hast, musst du versuchen, solche Dinger zu machen, um wieder ins Spiel zu kommen. Bayer Leverkusen ist eine absolute Top-Mannschaft, das hat man heute wieder gesehen. Trotzdem müssen wir spielerisch und vom gesamten Ansatz Woche für Woche an die Grenze gehen, um gegen solche Gegner mitgehen zu können. Heute haben wir uns in einigen Situationen den Schneid abkaufen lassen. Und dann steht es am Ende 4:0."

... zu seinem verschossenen Elfmeter: "Vor ein paar Monaten habe ich gegen ihn getroffen. Jetzt habe ich verschossen. Ich habe mir was anderes vorgenommen, aber das passiert. Trotzdem bin ich sehr unzufrieden mit dem Gesamtauftritt."

Yann Sommer (Torhüter Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Es ist ein gebrauchter Abend heute. Wir waren in vielen Bereich einfach schlechter als der Gegner. Wir haben zwei sehr frühe Tore bekommen. Wir hatten viele unglückliche Situationen, viele Verletzungen."

... zu seinem Eigentor zum 0:1: "Ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht, wie das Spiel weitergehen könnte. Der Ball war sehr weit weg von mir. Als er an mir vorbei ging, drehe ich mich um und er springt mir vom Pfosten ans Bein. Sieht natürlich unglücklich aus."

... zur Frage, wie er mit so einem enttäuschenden Abend umgehen wird: "Wir müssen als Mannschaft dieses Spiel gut analysieren. Ich weiß persönlich, wie ich mit so einem Spiel umgehe. Man ist nicht jeden Samstag auf einem Top-Level. Das gehört zum Sport einfach dazu. Ich werde eine gute Trainingswoche haben und am nächsten Spieltag wieder Vollgas geben."

... zur Frage, ob sich die Borussia auf den Lorbeeren nach dem Spiel gegen Bayern München ausgeruht hat: "Vielleicht, ja. Es war auch läuferisch von uns schlechter. Wir haben es gegen Bayern gesehen, dass wir auf einem Top-Level sein müssen. Das waren wir in der ersten Hälfte nicht. Dann haben wir aber auch gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt."

VfL Bochum - FSV Mainz 05 2:0

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Die Jungs haben es bravourös gemacht, sie waren von der ersten Minute an da. Es war ein besonderer Tag für alle, wir haben es von Anfang an umgesetzt. Es ist ein gelungener Tag nach über 4000 Tagen ohne Heimspiel in der ersten Liga. Wir können heute stolz sein."

Gerrit Holtmann (Torschütze VfL Bochum) ...

... zur Frage, wie oft er heute Gänsehaut hatte: "Von Anfang an. Als wir eingelaufen sind, als die Hymne lief, auch beim Aufwärmen schon. Es war die ganze Zeit ein Gänsehautmoment."

Martin Schmidt (Sportdirektor 1. FSV Mainz 05): "Als ich zugeschaut habe, habe ich gedacht, dass wir eigentlich die Blauen sein müssen. Wir waren heute zu lethargisch."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war ein verdienter Sieg für Bochum. Ich finde, dass wir zu passiv waren. Insbesondere in der ersten Halbzeit. Sinnbildlich war das Tor, das eklatant schlecht verteidigt war. Bochum war griffiger, war aggressiver, hat besseren Fußball spielt und deswegen verdient gewonnen. Wir können viel mitnehmen aus diesem Spiel, vielleicht sogar mehr als aus dem Spiel gegen Leipzig."

SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:1

Christian Günter (Kapitän SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "Wir haben alles abgerufen, was man braucht, um gegen Borussia Dortmund dagegenhalten zu können. Sie haben eine riesige Qualität, dass ein paar Daten auf ihrer Seite sind, kann man nicht verhindern. Schlussendlich geht es darum, dass man vor dem eigenen Tor alles reinwirft und vor dem gegnerischen Tor die Chancen, die man bekommt, nutzt und cool bleibt. Das haben wir heute herausragend gemacht. Allein für die kämpferische Leistung haben wir die drei Punkte verdient."

Vinzenzo Grifo (Torschütze SC Freiburg) ...

... zu seinem Freistoßtreffer: "Man versucht es natürlich immer. Wir haben auch weitere gute Freistoßschützen mit Jonathan Schmid und Christian Günter. Wir standen dann am Ball und haben uns gefragt, wer schießen soll. Schmid sagte dann, dass ich ruhig schießen soll. Dann muss man einfach die Euphorie und die Kraft nehmen und dann hat natürlich alles gepasst. Das war der Dosenöffner und hat uns geholfen. Wir haben heute ein überragendes Spiel gemacht, besser geht es nicht."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "Von der Geschichte des Spiels hat alles gepasst, aber ich finde bestimmt noch Sachen. Es war schon eine tolle Leistung. Wir haben im Sechzehner ein bisschen Glück gehabt, aber schon ordentlich verteidigt. Im Umschaltspiel hatten wir richtig tolle Momente."

Manuel Akanji (Borussia Dortmund) ...

... zur Frage, warum der BVB verloren hat: "Indem wir dumme Fehler machen. Das erste Gegentor ist durch einen Fehler im Aufbauspiel entstanden. Das war natürlich ein super Freistoß, aber den hätte man verhindern können, indem man sorgfältiger mit dem Ball umgegangen wäre. Das zweite ist durch einen Konter entstanden. Das darf uns nicht passieren. Wir können die Gegner nicht einladen, vor allem nicht, wenn wir das Spiel kontrollieren. Es kann sein, dass jemand besser ist als wir. Aber so dürfen wir die Spiele nicht verlieren. Das kann nicht sein, wir dürfen die Tore nicht verschenken. Wir haben schon zur Halbzeit gemerkt, dass sie müde wurden. Aber es ist schwer zurückzukommen, wenn wir zwei Tore kriegen."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Freiburg hat zwei Tore gemacht, wir nur eins. So kann man natürlich das Spiel nicht gewinnen. Durch einen Freistoß gehen wir in Rückstand, genau das, was wir nicht wollten. Danach hatten wir einige gute Möglichkeiten, aber haben vorne nicht den Zugriff bekommen. Wir haben uns zu selten durchgespielt, weil wir uns zu wenig bewegt haben. Es ist immer schwierig, hier zu spielen."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Wir sind sehr enttäuscht. Wir wollten nach dem guten Start nachlegen. Für uns geht es darum, fleißig weiterzuarbeiten, noch besser aufzutreten und Ergebnisse holen."

... zur taktischen Herangehensweise: "Unser Vorhaben hat sehr gut auf die Grundordnung des SC Freiburg gepasst. Es geht nun darum, dass wir ein paar Abläufe optimieren und über grundsätzliche Dinge reden. In einigen Phasen war es okay, in anderen hatten wir ein zu langsames Passtempo und haben zu viele Kontakte gehabt. Es sind eher inhaltliche Dinge, über die wir reden müssen."

... zur Frage, wie wichtig es ihm ist, wieder auf seine gesetzten Innenverteidiger zurückgreifen zu können: "Ich glaube nicht, dass Axel Witsel heute das große Thema war. Witsel macht das seit drei Spielen hervorragend. Trotzdem sind wir froh, wenn wir Mats Hummels wiederhaben, wenn Dan-Axel Zagadou wieder zurückkommt."



Hertha BSC - VfL Wolfsburg 1:2

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wolfsburg hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz. Beide Mannschaften haben gut verschoben, aber keine großen Torchancen gehabt. In der zweiten Halbzeit sind wir verdient in Führung gegangen. Aus dem Nichts geht ein Konter durch, Wolfsburg macht das 1:1 und war danach besser. Bei uns hat man den Kampfmodus gesehen, keiner ist spaziert. Die Tabelle sieht nicht gut aus, es ist schon schmerzhaft, dass wir hier die Punkte nicht mitgenommen haben."

Mark van Bommel (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin sehr froh, dass wir auf diese Art und Weise gewonnen haben. In der ersten Halbzeit waren wir dominant, viel am Ball, aber leider haben wir uns keine richtig guten Chancen herausgespielt. Aber die Idee war da, das hat mir sehr gefallen. Ich bin stolz auf die Spieler, dass sie zurückgekommen sind."

Ridle Baku (Torschütze VfL Wolfsburg): "In der ersten Hälfte haben wir uns kaum Chancen herausgespielt. Es war ein langweiliges Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Tiefgang gehabt. Das 0:1 hat uns Auftrieb gegeben, um nach vorne mehr zu riskieren. Zwei Spielzüge haben wir gut ausgespielt und das Spiel für uns entschieden."

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 0:0

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir sind nicht wirklich happy mit dem Punkt. Ein Sieg wäre verdient gewesen. Ich gehe sehr positiv in die nächsten Wochen, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Das Tor hat gefehlt, das müssen wir uns vielleicht ankreiden. Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Hause."

Kevin Trapp (Torhüter Eintracht Frankfurt) ...

... zur Frage, wie sehr André Silva fehlt: "André hat im letzten Jahr 30 Tore gemacht. Natürlich hat er durch seinen Abgang ein großes Loch gerissen. Trotzdem haben wir auch viel Qualität dazubekommen, es ist ja nicht so gewesen, dass André in jedem Spiel getroffen hat. Er hat auch im ersten Jahr seine Zeit gebraucht. Wir haben uns sehr viele Chancen kreiert, aber schöner wäre es gewesen, wenn der ein oder andere Ball reingegangen wäre."

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Den Punkt nehmen wir mit. Wir haben 95 Minuten als Mannschaft gut gearbeitet. Offensiv war es nicht so viel, aber es war auch schwierig heute. Wir wissen, wir müssen uns steigern. Aber wir haben einen Schritt nach vorne gemacht."

Rafal Gikiewicz (Torhüter FC Augsburg): "Wir haben zusammen hinten die Null gehalten und den einen Punkt mitgenommen. Ich bin glücklich, vor allem, weil es gegen Hoffenheim von meiner Seite keine gute Leistung war. Aber wir haben eine geile Truppe. Mit dem Ball müssen wir trotzdem mehr zeigen."

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 1:1

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Ich bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft einverstanden, das war okay, was wir gespielt haben, vor allem nach der Auftaktniederlage. So einen Nackenschlag musst du erst mal wegstecken. Ich glaube, wir sind jetzt angekommen in der Bundesliga. Als Fazit aber bleibt: Wir haben heute schon zwei Punkte verloren."

Paul Seguin (SpVgg Greuther Fürth): "Wir sind ein kleiner Verein, aber haben eine ganz große Gemeinschaft im Verein. Das hat man heute gesehen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir ärgern uns, dass wir nur Unentschieden gespielt haben. Wir hätten unseren Fans gerne den ersten Bundesliga-Sieg geschenkt."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Insgesamt haben wir ein sehr unruhiges Spiel gemacht. Unser Feld, unsere Abstände waren oft zu groß, wir waren unruhig am Ball, wir hatten zu viele Ballverluste. Dadurch hatten wir ständig Unruhe. Hinten raus wollten die Jungs das Ergebnis verteidigen, da haben sie dann alles aufgewendet, das war okay, was den Einsatz betrifft. Aber von der Leistung her sind wir heute nicht zufrieden."

Fabian Klos (Torschütze Arminia Bielefeld) ...

... zum Spiel: "Es ist auf jeden Fall ein gewonnener Punkt, so lange wie wir in Unterzahl gespielt haben und das Spiel gelaufen ist. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht."

... zur Frage, wie sich die harte Gangart der Fürther angefühlt hat: "Schön, ich mag das. Ich finde es super, wenn es ein bisschen härter ist. Von den Fürthern hat auch niemand gejammert. Wir haben uns nach dem Spiel alle abgeklatscht. So muss das sein, so liebe ich es."

RB Leipzig - VfB Stuttgart 4:0

Jesse Marsch (Trainer RB Leipzig): "Es war eine super Reaktion nach unserer Niederlage in Mainz. Wir waren von Anfang an klar und sehr aggressiv mit dem Ball. Es war intensiv, wir haben viele Bälle gewonnen und waren auch gut im Umschalten. Es ist aber nur der Anfang der Saison und wir müssen mutig bleiben."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben heute unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Leipzig war einfach in allen Belangen die bessere Mannschaft. Schade ist, dass wir in einer Phase, in der wir uns stabilisiert haben, das zweite Gegentor bekommen. Dann kommen noch zwei Tore dazu, die doch vermeidbar sind. Unter dem Strich war Leipzig eine Klasse besser."