Offiziell! Waldschmidt kehrt in die Bundesliga zurück

Pedro Fiuza via www.imago-images.de

Luca Waldschmidt wechselt zurück nach Deutschland

Der perfekt in die Saison gestartete Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Nationalspieler Luca Waldschmidt verpflichtet. Wie die Wölfe am Sonntag mitteilten, erhält der 25-Jährige einen Vierjahresvertrag.

Waldschmidt kommt vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon, über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Er passt nicht nur sportlich, sondern auch von seinem Charakter her hervorragend in unsere Mannschaft. Mit seiner Entwicklung ist er noch längst nicht am Ende, und von daher freuen wir uns, jetzt auch gemeinsam mit ihm unsere Ziele anzugehen", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Der Torschützenkönig der U21-EM 2019 lief in der Bundesliga bereits für Eintracht Frankfurt, den Hamburger SV und den SC Freiburg auf, ehe er im vergangenen Jahr den Sprung nach Portugal wagte, wo er neun Treffer in 27 Ligaspielen erzielte.

"Ich freue mich sehr, wieder zurück in der Bundesliga zu sein. Das wollte ich unbedingt. Ich bin überzeugt von dem Weg des Klubs, die Philosophie und Ambitionen des VfL decken sich zu einhundert Prozent mit meinen Vorstellungen", sagte der siebenmalige Nationalspieler.