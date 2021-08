Halstenberg-Wechsel zum BVB offenbar vor Abschluss

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Marcel Halstenberg vor Wechsel zum BVB

Von 2011 bis 2013 schnürte Marcel Halstenberg die Schuhe für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Nun nehmen die Gerüchte um eine Rückkehr des Nationalspielers von RB Leipzig zum BVB Fahrt auf. Angeblich ist der Deal sogar bereits perfekt.

Dass Halstenberg beim BVB "wieder ein Thema" sei, hatte "Bild" bereits am vergangenen Donnerstag verkündet. Laut der Montagsausgabe der "Leipziger Volkszeitung" steht der Wechsel nun unmittelbar bevor. Der "kicker" rechnet ebenfalls mit einem nahenden Vollzug.

Wie hoch die Ablöse für Halstenberg sein wird, ist unklar. "Bild" hatte zuletzt berichtet, RB fordere zwölf Millionen Euro für den Abwehrspieler, der BVB biete acht. Womöglich treffen sich beide Vereine in den finalen Verhandlungen in der Mitte. Dann würden also rund zehn Millionen Euro für den 29-Jährigen fließen - für Leipzig kein schlechter Deal, da Halstenbergs Vertrag in Leipzig ausläuft.

In Dortmund übernimmt der gebürtige Niedersachse voraussichtlich den Kaderplatz von Thomas Delaney, dessen Wechsel zum FC Sevilla näher rückt. Sechs Millionen Euro biete der spanische Erstligist, so "Bild", zehn fordere der BVB. Sportdirektor Michael Zorc bestätigte bei "Sport" zumindest einen "Austausch" mit Sevillas Verantwortlichen wegen Delaney. Die "Ruhr Nachrichten" berichteten von einer Annäherung in den Gesprächen.

Wie plant der BVB mit Marcel Halstenberg?

Dass eine Halstenberg-Verpflichtung in den Dortmunder Planungen Priorität genießt, überrascht durchaus, kommt der neunmalige Nationalspieler doch bevorzugt auf der Linksverteidigerposition oder in der Abwehrzentrale zum Einsatz.

Personelle Probleme plagen den BVB aber eigentlich eher rechts in der Viererkette, weil Mateu Morey (Kreuzbandriss) noch lange ausfällt und Thomas Meunier zuletzt eine Covid-Erkrankung zurückwarf. Immerhin: Auch im Abwehrzentrum ist die Personaldecke nicht gerade dick.

Für den BVB II bestritt Halstenberg zwischen 2011 und 2013 68 Pflichtspiele. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete drei Treffer vor. Dann zog es ihn zum FC St. Pauli und 2015 weiter zu RB Leipzig.