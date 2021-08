"Fehlende Konstanz": BVB für Streich kein Meisterkandidat

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Der BVB verlor am Wochenende überraschend beim SC Freiburg

Bereits am zweiten Spieltag erlaubte sich Borussia Dortmund den ersten großen Ausrutscher der Saison und verlor am Samstag beim SC Freiburg mit 1:2. Für DDR-Rekordnationalspieler Joachim Streich ein deutlicher Fingerzeig im Titelkampf mit dem FC Bayern München und RB Leipzig.

"Was dem BVB fehlt, ist die Fähigkeit, Woche für Woche Topleistungen auf den Platz zu bringen. Das hat sich bereits in den wenigen Spielen dieser Saison gezeigt. Wenn die Mannschaft ernsthaft um den Titel mitspielen will, dann darf es Aussetzer wie jetzt in Freiburg nicht regelmäßig geben", schrieb der 70-Jährige in seiner Kolumne für den "kicker".

Nach Einschätzung des 98-fachen Nationalspielers wird es dem BVB aber in dieser Spielzeit nicht gelingen, sich die nötige Abgeklärtheit anzueignen. "Meine Meinung ist: Die Bayern werden mit den Leipzigern um den Titel kämpfen, die Dortmunder werden in diesen Kampf aufgrund fehlender Konstanz nicht eingreifen", so der einstige Torjäger.

Die hohen Ambitionen von Borussia Dortmund hatten am Samstag einmal mehr schon früh einen herben Dämpfer erhalten. Genauso wie in der Saison 2020/21 ging gleich das erste Spiel in der Fremde verloren.

Streich: FC Bayern ist der Top-Favorit

Den FC Bayern sieht Streich derweil trotz zwei wenig überzeugenden Auftritten erneut als das Maß der Dinge an. Da der Rekordchampion den Vizemeister aus Leipzig mit der Verpflichtung von Dayot Upamecano essentiell geschwächt habe und zudem angeblich noch am Transfer von Marcel Sabitzer arbeite, werde es für RB schwer, dem Top-Favoriten erneut Paroli zu bieten.

Für Streich hat sich weiterhin an den ersten Spieltagen zudem ein Geheimfavorit herauskristallisiert: "Auch Leverkusen hat gegen Mönchengladbach aufgespielt wie ein Meisterschaftsanwärter." Bei der Werkself sieht er aber ähnlich wie beim BVB das Problem mit der fehlenden Konstanz, die Bayer schon im Vorjahr nach einer guten Hinrunde abrutschen ließ.

Leverkusen hatte im Topspiel gegen Gladbach am Samstagabend überraschend klar mit 4:0 gewonnen und dabei phasenweise fußballerisch begeistert.