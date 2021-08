Medien: Eintracht Frankfurt könnte Brandt-Poker entscheiden

David Inderlied via www.imago-images.de

Verlässt Julian Brandt den BVB doch noch?

Die Zukunft von Julian Brandt steht weiter in den Sternen. Die BVB-Verantwortlichen ließen diesbezüglich immer wieder Raum für Spekulationen. Der Mittelfeldspieler selbst wiegelte die Gerüchte zwar ab, doch italienische Medien lassen einfach nicht locker. Sie bringen den 25-Jährigen erneut bei Lazio Rom ins Spiel. Einen Deal mit beeinflussen könnte angeblich Eintracht Frankfurt.

Julian Brandt bezweifelt, dass er 2021 noch ein anderes Vereinstrikot als das des BVB tragen wird. "Ich glaube nicht, dass ich in diesem Jahr noch woanders spielen werde", sagte der Mittelfeldspieler vor rund vier Wochen, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde. Die ständigen Gerüchte würden ausschließlich von den italienischen Gazetten befeuert werden, er selbst habe das Gefühl, in Dortmund noch nicht am Ende zu sein.

Ob sich Brandts Meinung seitdem geändert hat, ist nicht bekannt. Zumindest in Italien wird weiterhin fleißig darüber spekuliert, dass der 25-Jährige in der kommenden Woche doch noch bei Lazio Rom landen könnte.

Die Römer haben Brandt der "Repubblica" zufolge weiter im Visier und könnten in den letzten Tagen der Transferperiode doch noch mal einen Versuch starten, den Deutschen von einem Wechsel zu überzeugen.

Sorgt Eintracht Frankfurt für den BVB-Verbleib von Brandt?

Mit einem Brandt-Transfer, so behauptet das Blatt, wollen die Lazio-Verantwortlichen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen könnte der Deutsche im 4-3-3-System von Trainer Maurizio Sarri eine tragende Rolle spielen.

Zum anderen würde die Ankunft von Brandt bedeuten, dass die Römer Dimitrije Kamenovic endlich bei der italienischen Liga melden könnten. Der Serbe soll den zweiten Nicht-EU-Platz im Kader bekommen. Italienische Klubs dürfen pro Transferperiode nur zwei Spieler aus Staaten verpflichten, die nicht Teil der EU sind. Mit dem Brasilianer Felipe Anderson ist einer dieser Plätze bereits vergeben.

Eine völlig andere Wendung könnte der Poker um Brandt nehmen, wenn die Römer stattdessen ihren Wunschspieler bekommen. Das soll Filip Kostic von Eintracht Frankfurt sein. Sollte dieser Deal über die Bühne gehen, wäre Brandt kein Thema mehr in der Ewigen Stadt.

Da aber auch Kostic nicht über einen EU-Pass verfügt, würde dieser Transfer wiederum auf Kosten von Kamenovic gehen. Dieser müsste dann als "Bauernopfer" herhalten und dürfte in diesem Jahr nicht mehr für Lazio spielen.