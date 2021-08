Medien: FC Bayern hat über Roca-Zukunft entschieden

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Marc Roca will sich beim FC Bayern durchsetzen

Nach einer eher enttäuschenden ersten Saison beim FC Bayern München wollte Marc Roca 2021/22 eigentlich richtig angreifen. Ein Außenbandriss im Sprunggelenk nahm dem Spanier allerdings schnell den Wind aus den Segeln. Nun steht der 24-Jährige angeblich vor der Rückkehr auf den Rasen.

Marc Roca wird im Verlauf der Woche wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern einsteigen. Das berichten "Spox" und "Goal". Eine Rückkehr in den Spielbetrieb zeichnet sich demnach für Anfang September ab.

Zuletzt kursierende Gerüchte, Roca könnte der Säbener Straße noch den Rücken kehren, verbannen "Spox" und "Goal" hingegen ins Reich der Märchen. Der Mittelfeldspieler werde "eine faire Chance unter Neu-Coach Julian Nagelsmann erhalten", so der Bericht. Im Winter werde man die Situation "dann neu bewerten". Das geplante Vorgehen soll Roca und seiner Entourage mehrfach bestätigt worden sein.

Roca wechselte im Oktober 2020 für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona zum deutschen Rekordmeister. Trotz der Erfahrung von über 100 Spielen im spanischen Oberhaus, tat sich der Linksfuß in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings schwer.

"Für einen Klub wie den FC Bayern zu spielen, ist der Traum jedes Spielers"

2020/21 kam Roca nur elfmal für den FC Bayern zum Einsatz, nur zweimal stand er über die volle Distanz auf dem Platz. Ein Treffer oder eine Vorlage konnte der ehemalige spanische Junioren-Nationalspieler zudem nicht verzeichnen.

"Für einen Klub wie den FC Bayern zu spielen, ist der Traum jedes Spielers und es wäre nicht richtig, wenn ich jetzt aufgeben würde", unterstrich Roca im Mai 2021 gegenüber der "AS", dass er dennoch nicht mit dem Gedanken spielt, seine Zelte in München nach nur einem Jahr wieder abzubrechen. Natürlich hätte er "gerne mehr Minuten gespielt", glaube aber, dass er auch so "als Spieler gewachsen" sei.

Rocas Vertrag beim FC Bayern endet im Sommer 2025.