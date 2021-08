Das sind die brisantesten Personalfragen beim FC Bayern

Yannis Halas via www.imago-images.de

Einige personelle Baustellen beim FC Bayern

Auch angesichts des nicht vollends überzeugenden Saisonauftakts sind die Kaderplanungen des FC Bayern eine Woche vor Schließung des Transferfensters noch nicht abgeschlossen.

Verpflichtet der Rekordmeister noch weitere Neuzugänge? Welche Streichkandidaten werden die Münchner noch los? Und wie ist der Stand in den Verhandlungen wegen Leon Goretzkas Vertragsverlängerung? sport.de beantwortet die spannendsten Personalfragen beim FC Bayern.

Holt der FC Bayern noch weitere Neuzugänge?

Tendenziell ja. Zumindest verdichten sich die Anzeichen, dass nach Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano mit Marcel Sabitzer bereits der dritte Protagonist von RB Leipzig in diesem Sommer seinen Weg nach München findet.

Der Wechsel des 27 Jahre alten Österreichers nehme Formen an, berichtete am Montag die "Leipziger Volkszeitung". Eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro steht im Raum.

Das ist in Corona-Zeiten eine Menge Geld, auch für den FC Bayern. Aber Sabitzer würde eine der größten Baustellen im Münchner Kader qualitativ hochwertig schließen, nämlich die im zentralen Mittelfeld.

Zu Joshua Kimmich und Leon Goretzka fehlen Nagelsmann dort die adäquaten Alternativen.

Michael Cuisance bleibt weiter nach einer schwachen Vorbereitung jeden Nachweis schuldig, Bayern-Potenzial zu haben und soll genauso noch verkauft werden wie der einstige Rekord-Transfer Corentin Tolisso, dessen Vertrag 2022 ausläuft.

Der letztjährige Sommer-Neuzugang Marc Roca soll nach seinem Außenbandriss im linken Sprunggelenk erst in dieser Woche ins Mannschaftstraining einsteigen. Der 24 Jahre alte Spanier verpasste sämtliche Testspiele sowie den Pflichtspielauftakt.

Für Sabitzer spricht zudem, dass er auch auf dem Offensivflügel einsetzbar ist, wo dem FC Bayern neben Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman eine weitere Alternative gut zu Gesicht stehen würde.

Unwahrscheinlich scheint dagegen momentan, dass sich die Münchner auch in ihrer zweiten Problemzone, der Abwehr, noch einmal verstärken - es sei denn, für Sportvorstand Hasan Salihamidzic tut sich bis zum Ende der Transferperiode am 31. August noch ein Schnäppchen auf, zum Beispiel in Form einer Leihe.

Welche Streichkandidaten wird der FC Bayern noch los?

Hier gibt es bislang keine Bewegung. Die Corona-Krise hat den Transfermarkt weiter fest im Griff. Für Ladenhüter wie Cuisance oder auch Bouna Sarr sind keine Abnehmer in Sicht, zumal sie in München durchaus üppige Gehälter kassieren dürften.

Auch um einen möglichen Wechsel von Chris Richards zu 1899 Hoffenheim, womöglich in Form einer erneuten Leihe, wurde es zuletzt ruhig. Beim knappen 3:2-Erfolg am Sonntag gegen den 1. FC Köln absolvierte der US-Abwehrspieler immerhin einen Kurzeinsatz.

Kompliziert stellt sich die Situation bei Corentin Tolisso dar. Der 2017 für die damalige Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtete Mittelfeldspieler hat auch in seinem fünften Bayern-Jahr nur wenig Aussicht auf Einsätze.

Zwar dementierte Salihamidzic zuletzt, dass der Klub den 27-Jährigen unbedingt noch in diesem Sommer loswerden wolle. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Tolissos Vertrag ausläuft - und die Bayern-Bosse ihm bei einem guten Angebot wohl keine Steine in den Weg legen werden.

Ob Tolisso selbst überhaupt gehen will, ist allerdings offen. "Sky" zufolge verlautete zuletzt aus dem Umfeld des Profis, er wolle bleiben. Tolissos Berater liebäugelten stattdessen mit einem ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer - dann wohl inklusive eines ordentlichen Handgelds.

Verlängert Leon Goretzka beim FC Bayern?

Aller Voraussicht nach ja. Nachdem die Münchner bei Joshua Kimmich bereits Nägel mit Köpfen machten und einen neuen Vertrag bis 2025 dingfest machten, ist Goretzka der nächste auf der Liste. Salihamidzic bestätigte schon vor der Kimmich-Verlängerung "sehr gute Gespräche" mit Goretzka.

Gerüchte, wonach zwischen den Parteien großen Differenzen in puncto Gehaltsvorstellung bestehen, scheinen sich nicht zu bestätigen.

Zwischen 14 und 15 Millionen Euro pro Jahr soll der Ex-Schalker künftig verdienen, diverse Bonuszahlungen könnten noch dazukommen. Damit ist Goretzka nach Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller sowie neuerdings Kimmich eine der "1b-Topverdiener" im Bayern-Kader.

Als Laufzeit für das neue Arbeitspapier des 26-Jährigen ist 2026 im Gespräch. Er wäre damit sogar ein Jahr länger an den FC Bayern gebunden als Kumpel Kimmich.

Tobias Knoop