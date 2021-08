Herthas Kaderplanung stockt - Torunarigha vor Abgang?

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Hertha BSC will noch weitere Transfers tätigen

Erstmals seit der Abstiegssaison 1990/1991 startete Hertha BSC wieder mit zwei Niederlagen in eine Bundesliga-Spielzeit. Trainer Pál Dárdai wünscht sich händeringend Neuzugänge. Doch die Kaderplanung stockt.

1:3 beim 1. FC Köln, 1:2 zuhause gegen den VfL Wolfsburg, jeweils eine Führung verzockt: Viel schlechter hätte der Saisonauftakt für Hertha BSC nicht laufen können.

Der Fast-Absteiger der vergangenen Runde ziert nach zwei Spieltagen schon wieder das Tabellenende - eine zwar wenig aussagekräftige, aus Berliner Sicht aber dennoch bittere Momentaufnahme.

Auch auf dem Transfermarkt läuft es momentan für Hertha nicht nach Plan. Trainer Pál Dárdai, der in der Vorbereitung offensiv (und öffentlich) Neuzugänge forderte, muss weiter auf Verstärkungen für seinen Kader warten. Insbesondere auf dem offensiven Flügel drückt der Schuh.

Hertha BSC: Nemanja Radonjic vom Markt

Mit dem letztjährigen Leihspieler Nemanja Radonjic ist allerdings ein Kandidat für diese Problemposition vom Markt. Der 25 Jahre alte Serbe wechselte für ein Jahr auf Leihbasis von Olympique Marseille zu Benfica.

Dem "kicker" zufolge fahndet Geschäftsführer Fredi Bobic neben einem Flügelstürmer weiter auch nach einem Mann für das Angriffszentrum sowie einer Alternative im Tor, weitere Zugänge seien demnach definitiv "geplant".

Das Geld sitzt trotz der Millionen-Zuschüsse von Investor Lars Windhorst aber nicht (mehr) so locker in Berlin. Zudem läuft Bobic und Co. langsam die Zeit davon, da am 31. August das Wechsel-Fenster für die Bundesliga schließt.

Jordan Torunarigha will Hertha BSC wohl verlassen

Keine Zukunft bei Hertha hat womöglich Jordan Torunarigha. Das einst hochgehandelte Eigengewächs kommt aktuell wie in der vergangenen Saison nicht über die Rolle als Reservist hinaus. Bereits vor einigen Wochen berichtete "Bild" noch eher vage, der 24-Jährige mache sich Gedanken über seine Zukunft.

"Sport1" zufolge sind die Wechselabsichten Torunarighas inzwischen konkreter. Er sei "total unzufrieden" mit seiner Situation bei Hertha und strebe einen Wechsel an. Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A sowie der englische Erstligist Newcastle United gelten als interessiert.