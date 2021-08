Enthüllt: So teuer war Gladbach-Juwel Scally

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Kostete Gladbach eine Millionen-Ablöse: Joe Scally

Bereits 2019 tütete Borussia Mönchengladbach die Verpflichtung von Joe Scally ein. Seit dieser Saison gehört das US-Talent fest zum Profi-Kader der Fohlenelf. Für Scally überwies Gladbach offenbar eine durchaus beträchtliche Summe über den großen Teich.

90 Minuten im DFB-Pokal beim 1. FC Kaiserslautern (1:0), 90 Minuten zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern (1:1) und 90 Minuten am zweiten Spieltag bei Bayer Leverkusen (0:4): In der laufenden Saison verpasste Joe Scally noch keine einzige Sekunde im Gladbach-Trikot.

Der neue Trainer Adi Hütter hält große Stücke auf den internen Neuzugang, der im Januar vom New York City FC an den Niederrhein gewechselt war und in der vergangenen Rückrunde noch für die U23 der Borussia in der Regionalliga West auflief.

"Es ist ja ein Teil unseres Weges, junge Spieler in unser Spiel einzubauen", sagte Hütter nach dem Debakel in Leverkusen, bei dem Scally wie die gesamte Gladbacher Mannschaft keinen guten Tag erwischte.

Gladbach zahlte Millionen-Ablöse für Joe Scally

Überzeugt waren die Verantwortlichen der Borussia von dem gerade einmal 18-Jährigen aber offenbar schon zum Zeitpunkt seiner Verpflichtung im November 2019.



Dem "kicker" zufolge sei damals eine Sockelablöse von immerhin zwei Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro, für Scally geflossen - und das, obwohl dieser damals erst 16 Jahre alt war und gerade erst im Profi-Fußball debütiert hatte.

Zudem soll New York im Falle eines Weiterverkaufs an der Ablösesumme für Scally beteiligt sein.

Max Eberl erklärt Gladbachs Scally-Deal: "Seine Leistungen waren sehr auffällig"

"Joes Entwicklung hatten wir schon früh ganz genau verfolgt. Seine Leistungen im Nachwuchsbereich waren sehr auffällig", erklärte Sportdirektor Max Eberl gegenüber dem Fachmagazin.

Der Youngster bringe "sehr viel mit von den Dingen, die auf der Außenverteidigerposition im modernen Fußball gefragt sind. Neben der reinen Defensivqualität zum Beispiel Schnelligkeit, Ausdauer und Mut. Er hat außerdem eine gute Statur für sein Alter."