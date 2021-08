Pfiffe gegen Sané! Müller kritisiert die eigenen Fans

via www.imago-images.de

Leroy Sané befindet sich einmal mehr im Formtief

Auch die zweite Saison beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München beginnt für Leroy Sané mehr schlecht als recht. Der Starspieler enttäuschte sowohl zum Auftakt in Gladbach (1:1) als auch am letzten Sonntag gegen den 1. FC Köln (3:2) und wurde vorzeitig ausgewechselt. Von einem Teil der knapp 20.000 Fans in der Allianz Arena wurde Sané sogar ausgepfiffen. Gegen die Unmutsbekundungen des eigenen Anhangs setzte sich ein prominenter Teamkollege öffentlich zur Wehr.

Bayerns Urgestein Thomas Müller kritisierte die Fans für die Pfiffe gegen den Mitspieler und wählte dabei am Sonntag nach der Partie gegen Köln deutliche Worte: "Das wollen wir nicht! Das ist nicht schön! Ich erwarte da von den Zuschauern mehr Unterstützung", so der 31-Jährige am "Sport1"-Mikrofon, nachdem Sané gegen Köln zur Halbzeit von Jamal Musiala ersetzt wurde, der einen bockstarken Auftritt hinlegte und an der Schwelle zur Startelf stehen dürfte.

Bei Leroy Sané ist es hingegen bei weitem nicht das erste Mal, dass er mit einem krassen Formtief zu kämpfen hat. Schon zu Beginn seiner Bayern-Zeit vor knapp einem Jahr sowie zuletzt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft brachte der 25-Jährige sein unbestritten riesiges Potenzial einfach nicht auf den Rasen.

Einmal mehr störten sich die Anhänger des Rekordmeisters neben der hohen Fehlerquote vor allem an der Körpersprache des Linksfußes. Für Routinier Müller steht dennoch fest: "Leroy hat auf jeden Fall die absolute Unterstützung von uns in der Mannschaft. Ich hoffe, dass das auch auf die Ränge übertragen werden kann."

FC Bayern: Sané will den endgültigen Durchbruch unter Nagelsmann schaffen

Auch in seiner ersten Saison war der gebürtige Essener nie ein unumstrittener Stammspieler bei den Münchnern. Von seinen 32 Ligaspielen in der Vorsaison bestritt Sané nur 18 von Beginn an, wurde insgesamt 14 Mal ein- und 16 Mal ausgewechselt.

In seinem zweiten Vertragsjahr an der Säbener Straße peilt der Offensiv-Star weiter den endgültigen Durchbruch unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann an. Jetzt droht Sané aber zunächst einmal die Reservebank.

Für die Bayern geht es in dieser Woche im Nachholspiel des DFB-Pokals beim Bremer SV (Mittwoch ab 20:15 Uhr) und am dritten Bundesliga-Spieltag gegen Hertha BSC (Samstag ab 18:30 Uhr) weiter.