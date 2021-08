Cunha-Nachfolger fix? Hertha BSC wildert wohl in Hoffenheim

nordphoto GmbH / Bratic via www.imago-images.de

Ishak Belfodil wechselt wohl von Hoffenheim zu Hertha BSC

Hertha BSC ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Matheus Cunha offenbar bei Bundesliga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim fündig geworden.

Der Wechsel von Matheus Cunha zu Atlético Madrid rückt übereinstimmenden Medienberichten immer näher. Hertha BSC hat die Nachfolge des Top-Torjägers der vergangenen Saison laut "Bild" bereits geregelt.

Demnach wird sich Hoffenheims Ishak Belfodil aus dem Kraichgau verabschieden und in die Hauptstadt wechseln. Für den 29 Jahre alten Algerier ist dem Bericht zufolge lediglich eine Mini-Ablöse fällig. Belfodil habe bereits länger auf Herthas Einkaufszettel gestanden, heißt es.

Für Belfodil spricht, dass er nicht auf die Position im Sturmzentrum festgelegt ist, sondern auch auf beiden offensiven Flügeln zum Einsatz kommen kann.

Hertha BSC: Ishak Belfodil kein echter Knipser

Ein echter Knipser ist der technisch starke 1,92-Meter-Mann aber nicht: Für Hoffenheim traf er in 60 Pflichtspielen überschaubare 18 Mal, legte zudem acht Treffer auf. Seit der vergangenen Rückrunde war Belfodil bei der TSG weitgehend außen vor.

Im Trikot von Werder Bremen, wo Belfodil 2017/2018 kickte, stehen sechs Treffer (eine Vorlage) in 29 Partien in der Statistik. In seiner Karriere stand er darüber hinaus unter anderem bei Olympique Lyon und Inter Mailand unter Vertrag.

Hertha hat nach einem verkorksten Saisonstart mit zwei Niederlagen in den ersten beiden Bundesligaspielen und angesichts des nahenden Cunha-Abgangs dringenden Bedarf in der Offensivabteilung. Insbesondere für die Flügel hatte sich Trainer Pál Dárdai zuletzt intern vehement Verstärkungen gewünscht.

Matheus Cunha ohne Zukunft bei Hertha BSC

Dass Cunha trotz immerhin 23 Torbeteiligungen für Hertha in 40 Pflichtspielen keine Zukunft mehr in Berlin hat, überrascht nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen keineswegs. Immer wieder war der Brasilianer bei den Verantwortlichen mit seiner laschen Berufseinstellung auf und neben dem Platz angeeckt.

Laut "Sky" hatte sich auch der englische Erstligist FC Everton zuletzt noch einmal intensiv um den 22-Jährigen bemüht. Das Rennen macht aber wohl Spaniens Meister Atlético.