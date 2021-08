Depay prangert "Schwarzes Schaf" des FC Barcelona an

Pressinphoto/Shutterstock via www.imago-images.de

Memphis Depay wechselte unlängst zum FC Barcelona

Vor der Saison 2021/22 wechselte Memphis Depay ablösefrei von Olympique Lyon zum FC Barcelona, wo er auf Anhieb überzeugte: Nach zwei Ligaspielen stehen bereits ein Treffer und eine Vorlage zu Buche. Ein Star, der bereits länger das Barca-Trikot trägt, ist dem Niederländer allerdings angeblich ein Dorn im Auge.

Depay soll das Gespräch mit Trainer Ronald Koeman gesucht und seinem Landsmann enthüllt haben, wer das "Schwarze Schaf" im Team des FC Barcelona ist. Das berichtet "Diario Gol". Demnach hat Depay das Auftreten von Antoine Griezmann angeprangert.

Der Franzose, für den die Katalanen 2019 satte 120 Millionen Euro an Atlético Madrid überwiesen, sei in den ersten Liga-Spielen "inkonsequent" aufgetreten, habe kaum die Nähe zum Ball gesucht und habe schlicht keine Gefahr ausgestrahlt. Ohnehin soll Griezmann dem Bericht zufolge kaum noch Rückhalt in der Umkleidekabine haben.

Griezmann-Verkauf kein einfaches Vorhaben für den FC Barcelona

Koeman soll sogar schon tätig geworden sein und Präsident Joan Laporta mitgeteilt haben, dass er es für das Beste erachte, den Angreifer auf der Zielgeraden des Transferfensters zu veräußern.

Einfach dürfte dieses Vorhaben allerdings nicht zu bewerkstelligen sein: Die einst gezahlten 120 Millionen Euro dürfte Griezmann nicht mal mehr im Ansatz wieder einbringen. Zudem dürfte der Nationalspieler in Barcelona ein fürstliches Gehalt kassieren und müsste aller Voraussicht nach Abstriche bei einem Tapetenwechsel machen.

Für Barcelona bestritt Griezmann bislang 101 Pflichtspiele, in denen er 35 Treffer erzielte. Für Atlético Madrid traf der 30-Jährige zuvor 133 Mal in 257 Partien. Zuletzt spekulierten spanische Medien über eine Rückkehr Griezmanns zu Atlético. Im Raum stand ein Tausch mit Saúl Niguez.

Griezmanns Vertrag in Katalonien endet im Sommer 2024.