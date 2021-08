Nächster Top-Verdiener weg: Schalkes Mascarell vor Wechsel

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Omar Mascarell wird den FC Schalke wohl demnächst verlassen

Nach dem Abgang von Matija Nastasic scheint der FC Schalke 04 den nächsten Top-Verdiener loszuwerden: Spanischen Medienberichten zufolge steht Omar Mascarell unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Elche.

Laut der Zeitung "Alicante Plaza" weilt der Mittelfeldspieler bereits in seiner Heimat, wo er den Medizincheck erfolgreich absolviert haben soll. In Kürze sei mit der Verkündung des festen Transfers zum LaLiga-Klub zu rechnen, heißt es.

Mascarells Arbeitspapier auf Schalke läuft im kommenden Sommer aus, allzu üppig dürfte die Ablöse für den 28-Jährigen daher nicht mehr ausfallen. Viel wichtiger ist für die Knappen jedoch, dass sie das gigantische Salär des früheren Juniorennationalspielers künftig einsparen können. Zwischen vier und fünf Millionen Euro soll er jährlich eingestrichen haben.

Neben Elche sollen auch der FC Valencia und Europa-League-Sieger Villarreal am spielstarken Ballverteiler interessiert gewesen sein, den Zuschlag erhält nun aber wohl der letztjährige Aufsteiger, der den Klassenerhalt 2020/2021 erst am finalen Spieltag gesichert hatte.

Omar Mascarell beim FC Schalke 04 zwischenzeitlich Kapitän

Mascarell war 2018 für zehn Millionen Euro von Real Madrid zum FC Schalke gewechselt. Zuvor hatte er zwei Jahre als Leihspieler bei Eintracht Frankfurt überzeugt. In Gelsenkirchen konnte der Sechser allerdings nie an seine starken Leistungen am Main anknüpfen.

Obwohl er zwischenzeitlich sogar Kapitän der Königsblauen war, zählte er letztendlich doch zu den vielen teuren Enttäuschungen, die schlussendlich zum Abstieg führten.

In der laufenden Saison wurde Mascarell von Trainer Dimitrios Grammozis noch gar nicht eingesetzt. Der einst bei Real Madrid ausgebildete Mittelfeldmann sollte sich auf gar keinen Fall noch verletzen. Insgesamt trug er das S04-Trikot in 71 Partien (ein Tor).