Medien: FC Bayern bei Ndombélé einziger Bewerber

Tanguy Ndombélé soll auf dem Zettel des FC Bayern stehen

Tottenham Hotspur sucht einem englischen Medienbericht zufolge nach einem Abnehmer für Tanguy Ndombélé. Angeblich zeigt Bundesliga-Branchenprimus FC Bayern Interesse - und ist damit derzeit ganz allein.

Wie der "Telegraph" behauptet, suchen die Besitzer von Tottenham Hotspur derzeit händeringend nach einem Abnehmer für den 24 Jahre alten Mittelfeldspieler Tanguy Ndombélé. Das bevorzugte Transfer-Modell sei eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht.

Dem FC Bayern wurde unlängst Interesse am Franzosen, der vor zwei Jahren für satte 62 Millionen Euro aus Lyon zu den Spurs wechselte und damit zum klubinternen Rekordeinkauf avancierte, nachgesagt. "Sky" meldete, die Münchner seien an einem Tauschgeschäft interessiert, bei dem Corentin Tolisso im Gegenzug nach England wechselt. Zudem soll der deutsche Rekordmeister bereit sein, 20 Millionen Euro Ablöse an Tottenham zu zahlen.

Bei den Engländern sei das Angebot jedoch nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen, nach ersten Gesprächen habe der Klub abgelehnt.

FC Bayern sondert den Markt

Geht es nun nach dem "Telegraph", könnte Ndombélé doch noch zum FC Bayern wechseln. Denn: Der deutsche Meister sei weit und breit der einzig realistische Abnehmer für den siebenfachen französischen Nationalspieler. Der Vertrag des Rechtsfußes läuft in London eigentlich noch bis 2025.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte am Montag derweil durchblicken lassen, dass der Klub den Markt sondiere. "Wir werden weiterhin beobachten. Es sind noch einige Tage. Mal schauen was passiert", so der 44-Jährige mit Blick auf das Ende der Transferfrist am 31. August.

Einen neuen zentralen Mittelfeldspieler dürfte der FC Bayern allerdings erst dann unter Vertrag nehmen, wenn Corentin Tolisso oder Mickael Cuisance den Verein vorzeitig verlassen. Beide werden seit Wochen mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Neben Tanguy Ndombélé gilt nach Informationen von "Sky" und "Sport1" auch RB Leipzigs Marcel Sabitzer als möglicher Neuzugang im Team von Trainer Julian Nagelsmann.