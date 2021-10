Insider: Neuer Job für BVB-Boss Watzke

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Neuer Job für BVB-Boss Hans-Joachim Watzke?

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke steht offenbar unmittelbar vor einem Engagement in zentraler Position bei der Deutschen Fußball Liga. Der BVB-Boss wird damit einer der mächtigsten Männer im deutschen Fußball.

Wie das Portal "Spox" berichtet, gelte Watzkes Wahl zum DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Versammlung der 36 Klubs aus 1. und 2. Bundesliga am 14. Dezember als sicher. "Der wird es, wenn er will", wird ein Insider zitiert.

Dass Watzke will, daran gebe es in der Fußball-Szene "keinen echten Zweifel", heißt es weiter. Offiziell könnte die Personalie demnach bereits nach den getrennten Sitzungen von Bundesliga und zweiter Liga am kommenden Donnerstag werden.

Gegenüber der "Welt" hatte Watzke im September Bereitschaft signalisiert, die Stelle zu übernehmen. Er habe "ein gewisses Verantwortungsbewusstsein dem deutschen Fußball gegenüber und würde mich - wenn es große Einmütigkeit gäbe und die Rahmenbedingungen stimmten - deshalb auch nicht grundsätzlich verweigern", so der 62 Jahre alte Unternehmer aus dem Sauerland.

Bekommt Watzke den Posten bei der DFL, wird er die neue Nummer eins im deutschen Profi-Fußball neben der neuen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen - und Nachfolger von Peter Peters.

BVB: Hans-Joachim Watzke noch bis 2025 gebunden

Der frühere Finanz-Chef des FC Schalke 04 und aktuelle Interimspräsident des Deutschen Fußball-Bundes hatte vor wenigen Tagen seinen Rückzug aus dem DFL-Amt angekündigt und gleichzeitig mitgeteilt, seinen Posten beim DFB dauerhaft behalten zu wollen.

"Ich kandidiere als DFB-Präsident, wenn ich dafür die Unterstützung der Liga erhalten und ich von einem Landesverband von den Amateuren vorgeschlagen werde", sagte Peters der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Watzke halte er "aufgrund seiner Erfahrung und Durchsetzungsfähigkeit für den absolut geeigneten Kandidaten als DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden".

Watzke arbeitete ab 2001 zunächst als Schatzmeister beim BVB und wurde 2005 zum Geschäftsführer berufen. Seinen Vertrag in Dortmund hatte er erst im vergangenen Mai bis 2025 verlängert.