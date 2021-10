Streit zwischen Tolisso und Lewandowski

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Der FC Bayern gewann gegen Hoffenheim mit 4:0

Partystimmung beim FC Bayern nach dem klaren 4:0-Erfolg gegen 1899 Hoffenheim? Nicht bei jedem Münchner Spieler. Mittelfeldspieler Corentin Tolisso konnte seinen Ärger während des Bundesliga-Spiels am Samstag nicht verbergen. Der Grund war eine Auseinandersetzung mit Robert Lewandowski.

Die beiden Bayern-Profis Corentin Tolisso und Robert Lewandowski hatten sich im Anschluss an die Partie gegen die TSG nicht mehr viel zu sagen. In der 88. Spielminute hatte Torjäger Lewandowski seinen eigentlich besser postierten Mitspieler ignoriert und - anstatt querzulegen - selbst auf das Gehäuse von Schlussmann Oliver Baumann geschossen. Der Ball sauste über das Tor, Tolisso fuhr anschließend aus der Haut.

Der Franzose schimpfte lautstark über die Aktion des Polen, auch nach Spielende war ihm die Enttäuschung anzumerken. Ohne einen Handschlag gingen die zwei Bayern-Stars in die Kabine. Bitter: Tolisso hatte schon in der 76. Minute ins Tor getroffen, sein erster Treffer in der laufenden Bundesliga-Saison wurde jedoch aufgrund einer Abseitsposition abgepfiffen.

Müller zum Streit der Bayern-Kollegen: "Werden das gut verarbeiten"

Bayern Münchens Führungsspieler Thomas Müller erklärte, von "Sport1" auf den Streit zwischen seinen Mitspielern angesprochen: "Das werden wir als Mannschaft gut verarbeiten und geschlossen zum nächsten Spiel gehen."

Tolissos heftige Reaktion dürfte wohl auch damit zu erklären sein, dass er in dieser Saison eine schwere Phase durchläuft. Der französische Nationalspieler fehlte mehrere Wochen aufgrund von Wadenproblemen und konnte sich nur langsam erst wieder in den Kader spielen.

Die Konkurrenz für den Mittelfeldmann ist zudem enorm: Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind gesetzt, dahinter kämpft auch Neuzugang Marcel Sabitzer um Einsatzzeit. Nicht von ungefähr mehrten sich in den vergangenen Wochen erneut die Spekulationen, der FC Bayern und Corentin Tolisso könnten im Winter getrennte Wege gehen.

Das kommende Transferfenster wäre für die Münchner die letzte Gelegenheit, mit dem einstigen 41,5-Millionen-Euro-Transfer Kasse zu machen. Tolissos Vertrag läuft im Sommer 2022 aus.