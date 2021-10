FC St. Pauli fertigt Hansa ab und festigt Rang eins

Fotostand / Voelker via www.imago-images.de

Der FC St. Pauli hat einen Kantersieg gefeiert

Der FC St. Pauli hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga eindrucksvoll gefestigt. Gegen Aufsteiger Hansa Rostock siegten spielfreudige Hamburger am Sonntag völlig verdient mit 4:0 (2:0) und feierten den fünften Erfolg in Serie.

Mit 25 Punkten steht St. Pauli nach elf Spieltagen weiter an der Spitze.

Jackson Irvine (12.), Daniel Kyereh (18.), Guido Burgstaller (61.) und Simon Makienok (78.) schossen das Team von Trainer Timo Schultz zum achten Saisonsieg. Rostock liegt nach der sechsten Niederlage mit elf Zählern im unteren Mittelfeld.

Gleich mit der ersten Chance durfte St. Pauli jubeln, Irvine drückte eine Hereingabe von Luca Zander per Kopf über die Linie. Nur sechs Minuten später setzte sich Leart Paqarada auf der linken Seite durch und flankte in den Strafraum, wo Kyereh beim Kopfball-Treffer nicht bedrängt wurde. Maximilian Dittgen (23.) und Zander (42.) hätten weiter erhöhen können, scheiterten aber an Hansa-Torwart Markus Kolke.

Schlusspfiff am Millerntor! Unsere Kiezkicker fahren mit dem 4:0-Erfolg gegen @HansaRostock den sechsten Heimsieg in Serie ein! 🥳#fcsp | #fcspfch pic.twitter.com/Tgvf9ccyAH — FC St. Pauli (@fcstpauli) 24. Oktober 2021

Nach der Pause knüpften die Gastgeber sofort an die Leistung aus dem ersten Durchgang an. Burgstaller (50.) erhöhte vermeintlich auf 3:0, doch der Treffer zählte nach Ansicht der Videobilder aufgrund einer Abseitsstellung des Vorlagengebers Irvine nicht.

Burgstaller selbst belohnte sich später und drosch den Ball per Direktabnahme zu seinem zehnten Saisontor ins Netz. Den Österreicher ersetzte in der Schlussphase Makienok, der 20 Sekunden nach seiner Einwechselung ebenfalls traf.