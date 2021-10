Neapel gibt erstmals Punkte ab - Platzverweis für Mourinho

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Kein Sieger zwischen Rom und Neapel

Der SSC Neapel hat am neunten Spieltag der Serie A erstmals Punkte eingebüßt. Der Spitzenreiter kam am Sonntag nicht über ein 0:0 bei der AS Rom hinaus.

Star-Trainer José Mourinho wurde in der Schlussphase offenbar wegen Reklamierens vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt.

Neapel ist zwar noch Spitzenreiter, bleibt aber nur dank der besseren Tordifferenz vor dem punktgleichen AC Mailand vorn.

Die AS Rom ist mit neun Punkten Rückstand Vierter, nach dem 1:6-Debakel in der Europa League am Donnerstag im norwegischen Bodö gab es gegen Neapel aber immerhin einen Teilerfolg für Mourinhos Team.