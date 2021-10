Rose verkündet nächsten Personal-Schock beim BVB

Borussia Dortmund

Trainer Marco Rose trifft mit dem BVB im DFB-Pokal auf den FC Ingolstadt

Titelverteidiger Borussia Dortmund muss im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel gegen den Zweitliga-Letzten FC Ingolstadt am Dienstag (20:00 Uhr) möglicherweise auf Donyell Malen verzichten.

"Er hat einen leichten Magen-Darm-Infekt und konnte nicht trainieren", sagte BVB-Trainer Marco Rose am Montag.

Ohnehin sei angesichts der englischen Wochen und der Personalsorgen der gesamte Kader gefordert. "Es wird zum Fakt, dass man jeden Spieler braucht. Dennoch hoffen wir, dass die Situation sich irgendwann wieder entspannt, damit wir dann vielleicht mal über das Thema Belastungssteuerung sprechen können", betonte er: "Das ging bisher gar nicht."

Rose will "unbedingt eine Runde weiterkommen". Ingolstadt habe allerdings nichts zu verlieren und die Chance, "das Spiel des Lebens zu machen".

Der BVB wolle "so auftreten, wie sich das gehört. Wenn wir anfangen rumzukrümeln, ein offenes Spiel zulassen, dann können wir Probleme bekommen." Im Tor wird Marwin Hitz anstelle des angeschlagenen Stammtorhüters Gregor Kobel stehen.

Die wichtigsten Aussagen der BVB-PK zum Nachlesen:

+++ Kehren Sie zur Viererkette zurück? +++

"Es ist sicherlich möglich, dass wir zur Viererkette zurückkehren."

+++ Wie schwer wiegt der Haaland-Ausfall? +++

"Wir haben es ja ordentlich gemacht. Erling ist wahnsinnig wichtig für uns und er fehlt, das ist klar. Aber wir haben gegen Bielefeld mit Drei gespielt und haben noch genug Trainingseinheiten, um uns Lösungen zu erarbeiten."

+++ Rotieren Sie gegen Ingolstadt? +++

"Einige Jungs müssen da durch. Wir können derzeit kaum rotieren. Wir müssen gucken, was Sinn macht. Gegen Ingolstadt dürfen wir nicht nachlassen und auf die Mannschaft auf zehn Positionen verändern."

+++ Kann Kobel spielen? +++

"Greg ging es gestern schon etwas besser, konnte aber nicht trainieren. Die Grundsätzliche Idee ist es Marw (Marwin Hitz) ins Tor zu stellen. Daher müssen wir bei Gregor Kobel auch nichts riskieren."

+++ War das Duell gegen Bielefeld ein Charakterspiel? +++

"Die Mannschaft hat das gemacht, was ich erwarte. Ich habe vor dem Spiel nicht die Charakterfrage gestellt (...). Die Charakterfrage stellt sich alle drei oder vier Tage.

+++ Wie schätzen Sie Ingolstadt ein? +++

"Ich glaube, dass es ein Pflichtspiel gegen einen Zweitligisten ist, in dem wir eine Runde weiter kommen wollen und der Gegner hier hinkommt und eine Überraschung schaffen will."

+++ Welche Gründe hat die Verletztenmisere? +++

"Man kann davon ausgehen, dass Borussia Dortmund über die Jahre sich zu einem Verein entwickelt hat, in dem in allen Ebenen auf höchstem Niveau gearbeitet wird. Sie können davon ausgehen, dass wir im Austausch sind. Wir suchen nach Details, wo wir nochmal draufpacken können. Aber das ist die Nadel im Heuhaufen. Manchmal gibt es einfach solche Phasen."

+++ Wie wichtig sind flexible Spieler wie Wolf? +++

"Ich habe immer gesagt, dass wir alle Spieler brauchen. Genau in den Situationen, in denen wor jetzt sind, ist das Fakt. Die Jungs machen das bislang sehr ordentlich. Aber wir hoffen natürlich, dass sich die Lage auch etwas entspannt."

+++ Wie sieht die Personallage aus? +++

Rose: "Die gute Nachricht ist, dass sich in Bielefeld keiner verletzt hat. Ansonsten gibt es keine guten Nachrichten, es kommt keiner zurück. Donyell Malen hat einen Magen-Darm-Infekt. Da müssen wir heute das Training abwarten."

+++ Die BVB-PK beginnt +++

Marco Rose hat das Podium betreten. Die Dortmunder Pressekonferenz beginnt!

+++ Gleich geht's los +++

Nur noch wenige Minuten, dann wird sich BVB-Trainer Marco Rose zum anstehenden Spiel gegen den FC Ingolstadt äußern.

+++ Rotiert der BVB im DFB-Pokal? +++

Der BVB muss derzeit auf einige Leistungsträger wie Erling Haaland, Giovanni Reyna oder Raphael Guerreiro verzichten. Gegen den FC Ingolstadt dürfte Trainer Marco Rose anderen Stammspielern zusätzlich eine Pause geben. Somit könnten die Westfalen mit einer runderneuerten Startelf antreten.

+++ BVB im DFB-Pokal klar favorisiert +++

Borussia Dortmund geht als großer Favorit in das Duell mit dem FC Ingolstadt. Während der BVB in der Bundesliga nur einen Zähler hinter dem FC Bayern rangiert, stecken die Schanzer im deutschen Fußball-Unterhaus in der Krise. Nach der Niederlage gegen Erzgebirge Aue ist der FC Ingolstadt derzeit Tabellenletzter.