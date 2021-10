Medien: PSG geht bei Adeyemi "in die Vollen"

GEPA pictures/ David Geieregger via www.imago-imag

Wohin zieht es Karim Adeyemi?

Der Poker um Karim Adeyemi von RB Salzburg nimmt langsam aber sicher Fahrt auf. Der Kreis der Konkurrenten für den FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig wird immer größer. Nun soll auch Paris Saint-Germain die Fühler nach dem Nationalspieler ausstrecken.

Wie "Sky" berichtet, will PSG bei Adeyemi "in die Vollen" gehen. Beim französischen Hauptstadtklub soll der Stürmer in die Fußstapfen von Kylian Mbappé treten, der den Klub wohl ablösefrei in Richtung Real Madrid verlassen wird.

Laut dem TV-Sender haben zuletzt auch Real Madrid, Inter Mailand und Atlético Madrid Interesse an Adeyemi signalisiert. Demnach stehen mit den spanischen Klubs zeitnah "konkrete Gespräche" an.

Auch mit dem FC Bayern sind Adeyemis Berater zuletzt in Kontakt getreten. "Ich war über den Besuch informiert und natürlich war ein möglicher Wechsel ein Thema", bestätigte Unterhachings Vereinspräsident Manfred Schwabl, der ein enges Verhältnis zu Adeyemi pflegt, gegenüber "Bild TV". "Sky"-Informationen zufolge stehen demnächst ähnliche Gespräche mit den BVB-Verantwortlichen an.

Dass Adeyemi aber schon im Winter bei einem neuen Verein spielt, ist wohl ausgeschlossen. Den angeblichen Bestrebungen mehrerer Top-Klubs in Europa, den Teenager schon im Winter zu verpflichten, erteilte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund jetzt aber eine klare Absage.

Adeyemi-Wechsel? Salzburg-Boss knallt die Tür zu

"Es ist überhaupt nicht unser Ziel, dass wir hier über irgend etwas reden in den nächsten Monaten. Der Karim wird mit uns die Saison fertig spielen", sagte der Salzburger Funktionär am "Sky"-Mikrofon.

Den zahlreichen Offerten für Adeyemi wolle man in Salzburg noch mindestens bis zum Sommer 2022 widerstehen, bekräftigte Freund: "Das ist ganz klar unserer Plan. Ich wüsste nicht, was passieren könnte, dass Karim nicht die Saison bei uns fertig spielt."