Thomas Ouwejan: Schalkes heimlicher Königstransfer

Thomas Ouwejan hat sich beim FC Schalke zum Leistungsträger entwickelt

Wenn in den vergangenen Wochen über die Gesichter des Aufschwungs beim FC Schalke 04 geschrieben wurde, fiel Simon Teroddes Name stets zuerst. Doch im Schatten des neuen Rekordtorjägers der 2. Bundesliga hat sich ein anderer Neuzugang bei den Knappen in den Vordergrund gespielt, der bis zum Sommer nur Holland-Experten ein Begriff war: Thomas Ouwejan.

Sinnbildlicher für den Charakter eines Spielers konnte Thomas Ouwejans Premierentreffer im deutschen Fußball kaum sein. Am vergangenen Samstag war die Partie zwischen dem FC Schalke und Dynamo Dresden zwanzig Minuten alt, als Gästekeeper Kevin Broll beim Stand von 0:0 eine Flanke des Gegners nur unzureichend nach vorne abwehren konnte.

Eigentlich ist Dresdens Robin Becker näher am Ball, doch im Hintergrund rauscht Thomas Ouwejan heran und springt mit vollem Risiko aufs Spielgerät zu. Die Folge: Beckers Befreiungsschlag landet am ausgestreckten Fuß des Schalkers und springt von dort an den Innenpfosten und dann hinter die Linie. Ein Tor des Willens, das den späteren 3:0-Heimerfolg der Königsblauen einleitete.

Doch damit war Ouwejans Galavorstellung noch lange nicht vorbei: Die Leihhabe aus Alkmaar bereitete die beiden weiteren Tore der formstarken Gelsenkirchener mit seinem starken linken Fuß mustergültig vor, jeweils nach Standardsituationen. So schraubte er sein Scorerkonto bereits auf sieben direkte Beteiligungen hoch (ein Treffer, sechs Vorlagen).

Schon jetzt steht fest: Mit der Entscheidung, den 25-Jährigen für ein Jahr auszuleihen, lag Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder goldrichtig. Neben Terodde und Abwehrboss Marcin Kaminski ist Ouwejan einer von drei Glücksgriffen auf dem Transfermarkt gewesen, die den jüngsten Aufwärtstrend in Blau und Weiß maßgeblich vorangetrieben haben.

Ouwejan als Schienenspieler beim FC Schalke unersetzlich

Im Anschluss an seine überragende Performance verriet Ouwejan bei "Sky", dass die vielen gefährlichen Szenen nach ruhenden Bällen kein Zufall sind.

"Wir trainieren diese Situationen immer wieder und werden nun dafür belohnt. Das sind einstudierte Bälle. Es ist schön, wenn solche Dinge dann auch im Spiel klappen", erklärte der ehemalige U21-Nationalspieler der Niederlande.

Unter Trainer Dimitrios Grammozis, der nach einem enttäuschenden Saisonstart und Trennungsgerüchten mittlerweile wieder fest im Sattel sitzt, nimmt Ouwejan eine entscheidende Rolle ein, ist sowas wie der heimliche Königstransfer des Sommers.

Im etablierten 3-1-4-2-System ist er der Schienenspieler auf dem linken Flügel, dort soll er für Impulse sorgen, aber auch der Dreierkette helfen, wenn der Gegner Druck aufbaut.

Hinzu kommen seine außergewöhnlichen Qualitäten bei Freistößen und Ecken. Bemerkenswert: Laut Statistik liefert Ouwejan mit Abstand die meisten Torschussvorlagen des deutschen Unterhauses.

Nach seiner perfekter Darbietung gegen Dresden ging Ex-Profi und "Sky"-Experte Torsten Mattuschka sogar so weit, den Schalker Shootingstar als "besten Standardschützen der 2. Bundesliga" zu betiteln.

Kaufpflicht bei Aufstieg, Kaufoption bei Ligaverbleib

Seine bissige Art hat Dauerbrenner Ouwejan bei den S04-Fans in Windeseile überaus beliebt gemacht. Auch die Verantwortlichen sind mit dem Leihspieler überaus zufrieden, wollen ihn lieber heute als morgen fest an den Verein binden.

Sollte sich die tolle Serie des FC Schalke, der die vergangenen vier Liga-Partien allesamt zu Null gewonnen hat und auf Tabellenplatz drei geklettert ist, fortsetzen, müssten Schröder und Co. womöglich nichtmal mehr an den Verhandlungstisch.

In Ouwejans Leihvertrag wurde nämlich eine Kaufpflicht verankert, die im Falle des direkten Wiederaufstiegs greift. Zwei Millionen Euro würden dann fällig.

Doch selbst im Falle des Verpassens der Top 3 hätte Schalke noch die Option, den Leistungsträger dauerhaft zu verpflichten. Die Chancen stehen also ziemlich gut, dass Ouwejan die linke Seitenlinie noch länger für die Knappen beackert.

Teamkollege Terodde dürfte sicher nichts dagegen haben. Unlängst verriet er im "kicker"-Interview, "schnell gemerkt" zu haben, dass Ouwejan "einen fantastischen linken Fuß hat".

Drei seiner bisherigen elf Tore wurden vom Niederländer vorbereitet - weitere dürften demnächst folgen.

Heiko Lütkehus