Nächster Topklub buhlt wohl um Gladbach-Star

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Gladbach-Profi Denis Zakaria ist weiterhin heiß begehrt

Borussia Mönchengladbach droht weiterhin ein ablösefreier Abgang von Denis Zakaria. Nachdem der defensive Mittelfeldspieler in der Vergangenheit beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund gehandelt wurde, bringen sich mittlerweile immer mehr internationale Spitzenklubs in Stellung - darunter offenbar auch Manchester City.

Seit Monaten ist die sportliche Zukunft von Denis Zakaria ungewiss. Schließlich zögert der Schweizer mit einer Vertragsverlängerung, weshalb sich schon länger Gerüchte um einen möglichen Wechsel halten.

Während in den vergangenen Monaten unter anderem der FC Bayern und der BVB immer wieder als potenzielle Abnehmer gehandelt wurden, bieten sich Zakaria nun Optionen im Ausland.

Laut "calciomercato.com" ist auch Manchester City an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert. Demnach möchte der englische Meister der AS Rom, die sich ebenfalls mit Zakaria beschäftigen soll, Konkurrenz machen. Doch noch ist keineswegs sicher, dass der Eidgenosse Borussia Mönchengladbach nach der Saison überhaupt verlassen wird.

Gladbach hofft weiterhin auf Vertragsverlängerung

So hoffen die Verantwortlichen am Niederrhein weiterhin auf eine Vertragsverlängerung. Gladbach-Manager Max Eberl kündigte Mitte Oktober neue Gespräche mit Zakaria an. Er sehe die Gladbacher im Rennen um den Mittelfeldmann nach wie vor "nicht chancenlos", sagte der 48-Jährige gegenüber der "Sport Bild". Gleichzeit räumte der Manager ein, dass Zakaria "sehr begehrt" sei.

Noch "vor Weihnachten" soll es die nächsten Gespräche mit dem Zakaria-Lager geben, verriet Eberl weiter: "Wir werden alles versuchen, ihn zu halten." Laut "kicker" wurden besagte Gespräche mittlerweile aufgenommen.

Um Zakaria von einem langfristigen Verbleib in Mönchengladbach zu überzeugen, wird es neben den nötigen finanziellen Mitteln wohl auch eine Teilnahme am internationalen Geschäft benötigen. Aktuell rangiert die Borussia in der Bundesliga auf dem zwölften Platz.