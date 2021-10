Salihamidzic scherzte über Haaland: "Rufe den Berater an"

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

Eine Szene nach dem 4:2 des FC Bayern gegen den BVB: Salihamidzic und Haaland umarmen sich

Der FC Bayern ist einer der Vereine, die eine Verpflichtung von BVB-Star Erling Haaland in Erwägung ziehen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist spätestens seit einem direkten Duell mit Borussia Dortmund ein großer Fan des Norwegers.

Es steht 0:2 aus Sicht des FC Bayern, ausgerechnet im Top-Spiel des 24. Bundesliga-Spieltags gegen Borussia Dortmund in der vergangenen Saison. Der damalige Tabellenfünfte ging an jenem März-Abend durch zwei frühe Tore von Erling Haaland (2., 9.) fulminant in Führung. Zwar hatte der abgeschlagene BVB längst selbst keine Chance mehr auf den Meistertitel, neue Spannung im Rennen um die Schale kam trotzdem direkt auf.

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, war beeindruckt angesichts der beiden Treffer des Dortmunder Mittelstürmers, wie aus einer Szene der neuen Amazon-Doku "FC Bayern - Behind the Legend" hervorgeht, die "Sport Bild" vorab zu Gesicht bekommen hat. "Wie gut ist denn der Haaland?", sagte "Brazzo" nach dem Doppelpack zu Team-Managerin Kathleen Krüger, die ebenfalls auf der Bank saß. "Das ist ja eine Maschine, Alter. Morgen rufe ich den Berater an!"

Salihamidzic erklärt: Alles nur ein Scherz

In die Tat umgesetzt hat Salihamidzic seine Ankündigung jedoch nicht, Spieleragent Mino Raiola wurde nicht kontaktiert. "Auf der Bank muss auch mal ein Spaß dabei sein", erklärt der 44-Jährige in der Doku in einer folgenden Sequenz, dass sein Ausruf nicht ganz ernst gemeint war.

Dass Bayern München einen Transfer von Erling Haaland jedoch in Erwägung zieht, hat Hasan Salihamidzic in der Zwischenzeit aber selbst bereits bestätigt. Die Führungspersonen des Rekordmeisters "wären ja Vollamateure", wenn man beim 21-Jährigen nicht hinschaute, hatte er im August bei "Sport1" gesagt.

Haalands Vertrag beim BVB ist bis 2024 datiert, im kommenden Sommer greift Berichten zufolge jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 75 Millionen Euro. Da der Goalgetter jedoch angeblich ein Jahresgehalt von mindestens 30 Millionen Euro fordern soll und zusätzlich bis zu 40 Millionen Euro an Berater-Honorar hinzukämen, könnte das Gesamtpaket für den FC Bayern am Ende zu groß sein.

Zudem: Weltfußballer Robert Lewandowski besitzt in München noch Vertrag bis 2023. Beide Stürmer-Stars dürfte sich der FC Bayern nicht leisten können. Übrigens: Die Partie im März 2021 gewann der FC Bayern letztlich mit 4:2 (2:2), Robert Lewandowski erzielte einen Hattrick.