Nagelsmann kritisiert "respektlose" Berichterstattung

Julian Nagelsmann trifft mit dem FC Bayern im DFB-Pokal auf Gladbach

Am Mittwochabend (20:45 Uhr) trifft der FC Bayern im DFB-Pokal auf Borussia Mönchengladbach. Trainer Julian Nagelsmann hat sich im Vorfeld des Duells den Fragen der Medien gestellt. Dabei sprach der 34-Jährge unter anderem über seine Abwesenheit und die Causa Lucas Hernández.

"Ich sitze hier nicht nur rum und höre Musik, sondern ich bereite die Spiele vor und das frisst auch Zeit", erwiderte Nagelsmann auf die Frage, was er von der These halte, dass der FC Bayern auch ohne ihn an der Seitenlinie von Sieg zu Sieg stürmen würde. Und weiter: "Im Grunde sind es dieselben Dinge, die ich sonst im Büro mache. Das einzige, was wegfällt, sind die Einzelgespräche. Langweilig ist mir nicht."

Behauptungen, sein Fall beweise, dass der deutsche Rekordmeister eigentlich gar keinen Trainer benötige, empfinde er allerdings "teilweise als etwas respektlos".

Der junge Übungsleiter befindet sich seit einer positiven Testung auf das Corona-Virus in häuslicher Quarantäne. Am Spielfeldrand vertritt ihn Co-Trainer Dino Toppmöller, Nagelsmann übermittelt seine taktischen Vorgaben allerdings an sein Team.

Allein seine Nachrichten sind jedoch nicht ausschlaggebend für die Erfolge, stellt Nagelsmann ebenfalls klar. "Die Mannschaft ist sehr gut und hat die Fähigkeit, Dinge auch ohne meinen Einfluss umzusetzen. Zudem habe ich ein gutes Trainerteam, mit dem ich schon länger zusammenarbeite. Das ist ein verschworener Haufen, der weiß, was ich sehen möchte."

FC Bayern: Nagelsmann plant weiter mit Hernández

Des Weiteren äußerte sich Nagelsmann zur Causa Lucas Hernández.

"In aller erster Linie ist das ein privates Thema. Ich habe keine anderen Informationen, als das ich mit ihm planen kann. Ich kenne aber nicht jedes Detail. Ich gehe dennoch davon aus, dass wir ganz normal auf ihn zurückgreifen können. Das ist auch mein letzter Stand", so der gebürtige Bayer.

Hernández wurde in Spanien nach einem Übergriff auf seine damalige Freundin und der Missachtung des folgenden Kontaktverbotes zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Paar raufte sich zwar kurz darauf wieder zusammen und ist inzwischen verheiratet, dem Verteidiger droht dennoch eine Haftstrafe. Am Donnerstag könnte er diese antreten.

Die wichtigsten Aussagen der PK in der Übersicht:

+++ Nagelsmann über die Kimmich-Debatte +++

Ich habe kurz mit ihm geschrieben. Am Thema ändert sich nicht viel, wir haben alle viel dazu gesagt. Ich merke ja selber, wie der Verlauf ist, wenn man geimpft ist und weiß aus Klinikkreisen, wie es im anderen Fall sein kann. Aber jeder darf seine Meinung haben. Das ist ein persönliches Thema, das jeder für sich entscheiden darf.

Viele Themen werden extrem häufig durchgekaut, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube es ist okay, dass es einen Meinungsaustausch gibt. Jeder hat sein Gusto, nach dem er leben möchte. Da muss jeder entscheiden, ob er seinen Senf dazu geben mag. Es gibt aber sicher ein paar Experten, die sich äußern müssen. Am Ende bin ich froh, wenn wieder etwas Ruhe reinkommt.

+++ Nagelsmann noch einmal zu Hernández +++

Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass ihn das belastet. Ich glaube beide wissen, wo die Gründe liegen und wie es im Leben weiterging. Ich glaube er ist gut drauf und wird morgen ein sehr gutes Spiel machen und am Samstag hoffentlich auch.

+++ Was sagen die Siege ohne ihn an der Seitenlinie aus? +++

Ich sitze hier nicht nur rum und höre Musik, sondern ich bereite die Spiele vor und das frisst auch Zeit. Im Grunde sind es dieselben Dinge, die ich sonst im Büro mache. Das einzige, was wegfällt, sind die Einzelgespräche. Langweilig ist mir nicht.

Die Mannschaft ist sehr gut und hat die Fähigkeit Dinge auch ohne meinen Einfluss umzusetzen. Zudem habe ich ein gutes Trainerteam, mit dem ich schon länger zusammenarbeite. Das ist ein verschworener Haufen, der weiß, was ich sehen möchte.

Ich finde allerdings teilweise etwas respektlos, wie darüber gesprochen wird. Ich sitze nicht nur rum und daher ist es etwas respektlos, wenn gesagt wird, die brauchen keinen Trainer.

+++ Zu den Personalien Coman und Adeyemi +++

Ob Adeyemi kommt, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Coman ist ein toller Mensch, einer der top Flügelspieler auf diesem Planeten. Ich bin froh, dass er wieder gesund ist und würde gerne noch auf Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Einfach ist es für ihn nicht, da wir gerade auf den Außen viele Spieler mit einer außergewöhnlichen Form haben. Jedem Spielzeit zu geben, ist nicht immer ganz einfach, da ist nicht immer jeder zufrieden und das kann ich auch nachvollziehen.

+++ Zum Lob von Uli Hoeneß +++

Grundsätzlich freue ich mich, dass Uli Hoeneß schöne Spiele auf der Tribüne sieht. Losgelöst davon, habe ich schon oft betont, dass Fußball unterhalten muss. Es geht nicht nur darum, Fehler zu verhindern, sondern auch Dinge zu gestalten. Das macht der FC Bayern seit Jahren gut. Am Ende sind die Tore das Salz in der Suppe. Darum geht es im Fußball. Jeder Spieler, der beim 4:0 nicht weiter auf das Tor geht, war wohl noch nie auf dem Bolzplatz.

+++ Zur Länge seiner Quarantäne +++

Das kann man nicht planen. Das liegt an den Testungen. Mir geht es gut. Am Ende ist es Thema des Gesundheitsamtes und der Testungen. Die Viruslast im Körper kann man ja nicht wirklich planen. Wenn der Virus Bock hat, zu bleiben, werde ich hier noch zwei Wochen bleiben. So wie es sich anfühlt, wird er sich aber bald verabschieden.

+++ Über die Causa Hernández +++

In aller erster Linie ist das ein privates Thema. Ich habe keine andere Informationen, als das ich mit ihm planen kann. Ich kenne aber nicht jedes Detail. Ich gehe dennoch davon aus, dass wir ganz normal auf ihn zurückgreifen können. Das ist auch mein letzter Stand.

+++ Zum Gegner Gladbach +++

Es ist ein bisschen skurril, weil sie nicht die Ergebnisse einfahren, die sie eigentlich wollen. Besonders in der Offensive haben sie sehr viel Physis und Schnelligkeit, das haben sie auch im letzten Spiel gezeigt. Sie haben einen guten Plan, Pressingmomente vom Gegner zu überspielen. Deswegen ist es wahrscheinlich mit dem Auswärtsspiel und den Fans, die schwerste Aufgabe, die einen erwarten kann.

+++ So ist die personelle Lage +++

Wir können aus dem Vollen schöpfen. Wir haben im Prinzip wirklich volle Hütte, was den Kader angeht. Trotz der hohen Belastung haben wir einen guten Weg gefunden, die Belastung zu steuern.

+++ Wie ergeht es Ihnen in der Quarantäne? +++

Es ist jammern auf hohem Niveau. Ich bin aber jemand, der nicht gerne still sitzt und lieber näher dran wäre an der Mannschaft. Zum Glück ermöglicht die Technik, dass ich dennoch mitwirken kann. Ich freue mich, dass es bislang auch ohne mich so gut läuft, die Jungs diese Gier haben. Sonst würde es mir Sicherlich schwer fallen.

+++ Nagelsmann zu seiner Gesundheit +++

Mir geht es soweit gut. Es ist alles in Ordnung. Ich bin leider nicht in Gladbach dabei. Ich bin weiterhin in häuslicher Quarantäne. Ich habe am Donnerstag den nächsten Test. Ich hatte gestern einen Test, der war leider noch nicht so, dass ich mit nach Gladbach kann.

+++ Die PK beginnt +++

Julian Nagelsmann ist bereit. Die Pressekonferenz kann beginnen.

+++ FC Bayern hofft auf Rückkehrer +++

Der FC Bayern hofft vor dem Pokalduell gegen Gladbach auf die Rückkehr von Alphonso Davies und Leon Goretzka. Während der Linksverteidiger nach auskurierten Oberschenkelproblemen wieder zur Verfügung stehen sollte, ist ein Einsatz von Goretzka (Erkältung) weiterhin fraglich. Trainer Julian Nagelsmann dürfte auf der Pressekonferenz ein Personalupdate geben.

+++ FC Bayern mit schlechter Bilanz in Gladbach +++

Zwar geht der FC Bayern als Favorit in das Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach, allerdings haben die Münchner am Niederrhein eine vergleichsweise schwache Bilanz. Von den letzten zehn Partien in Gladbach konnte der Rekordmeister nur vier Spiele gewinnen. Zuletzt siegte der FC Bayern im März 2019 bei der Borussia.