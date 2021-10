FC Bayern erkundigt sich bei Star-Berater nach Benfica-Juwel

Pedro Fiuza via www.imago-images.de

Goncalo Ramos soll im Fokus des FC Bayern stehen

Beim Auswärtsspiel bei Benfica reiste die Delegation des FC Bayern nicht nur mit, um sich den 4:0-Sieg in der Champions League anzusehen. Vielmehr nutzten die Münchner Bosse den Trip zur Kontaktpflege - und um sich nach einem Portugal-Juwel zu erkundigen.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" haben sich Vorstandsboss Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Präsident Herbert Hainer sowie Kaderplaner Marco Neppe mit Berater Jorge Mendes, der unter anderem Cristiano Ronaldo oder Bernardo Silva betreut, getroffen.

Bei dem Austausch sollte vor allem das Verhältnis zwischen den Bayern-Bossen und dem Star-Agenten verbessert werden. Aber dem Bericht zufolge wurde auch über Benfica-Talent Goncalo Ramos gesprochen. Das 20 Jahre alte Offensivtalent steht demnach auf dem Zettel mehrerer Vereine. Um welche es sich dabei handelt, verrät das Blatt allerdings nicht.

Ramos wurde schon 2019 von der portugiesischen Zeitung "Record" mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Auch dem FC Liverpool, Atlético Madrid und dem FC Valencia wurde damals Interesse nachgesagt.

Der Stürmer spielt seit der Jugend bei Benfica und schaffte in den vergangenen Jahren den Durchbruch bei den Profis. In 26 Pflichtspielen für die Adler netzte Ramos sechs Mal ein. Hinzu kommen zwei Vorlagen.

Ramos ist noch langfristig an Benfica gebunden

Ramos, der für die portugiesische U21-Nationalmannschaft spielt, ist noch langfristig bis 2025 an Benfica gebunden. Günstig wäre der potenzielle Erbe von Robert Lewandowski also wohl nicht zu haben. Fraglich ist außerdem, ob Benfica das Eigengewächs überhaupt ziehen lassen will.

Gegen den FC Bayern wurde Ramos in der 80. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. Bei der deutlichen Niederlage gegen den deutschen Rekordmeister konnte der Youngster keine Ergebniskosmetik mehr betreiben.