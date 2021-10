Auch in Liga 2: Ouwejan kann sich S04-Verbleib vorstellen

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Thomas Ouwejan kann sich einen Verbleib beim FC Schalke 04 gut vorstellen

Im Zuge des Kaderumbaus im Sommer ist dem FC Schalke 04 mit Flügelspieler Thomas Ouwejan ein echter Glücksgriff gelungen. Der Niederländer ist bislang nur von AZ Alkmaar ausgeliehen, würde bei einem möglichen Aufstieg aber durch eine Kaufpflicht automatisch fest verpflichtet werden. Doch selbst im Falle des Ligaverbleibs spricht vieles für eine längere Zusammenarbeit zwischen den Knappen und dem Standardspezialisten.

Mit sieben Scorerpunkten hat Ouwejan großen Anteil am jüngsten sportlichen Aufschwung beim FC Schalke. Vor allem nach ruhenden Bällen brillierte der 25-Jährige zuletzt.

"Sein linker Fuß ist für jeden Gegner eine Gefahr, das hat er in den vergangenen Wochen nachdrücklich bewiesen", schwärmte Sportdirektor Rouven Schröder in der "Sport Bild" von den Fähigkeiten des Neuzugangs.

Dem Blatt zufolge können die S04-Fans auf einen längeren Verbleib des Leihspielers hoffen. Demnach kann sich Ouwejan selbst dann eine Zukunft in Gelsenkirchen vorstellen, wenn die zwei Millionen Euro teure Kaufpflicht durch ein Verpassen des Aufstiegs verfällt.

Für Liga zwei besitzt der Ruhrpott-Klub immerhin noch eine Kaufoption, die ebenfalls bei zwei Millionen Euro liegen soll. Geht es nach Ouwejan, könnte Schalke sie gerne ziehen.

FC Schalke 04: Lob von allen Seiten für Ouwejan

Die Verantwortlichen sind voll des Lobes für ihren Schienenspieler. "Was mir an Thomas gefällt, ist seine Lernwilligkeit. Er weiß ganz genau, dass er noch einige Dinge verbessern kann, und sein Ehrgeiz, genau das zu tun, ist in jeder einzelnen Trainingseinheit zu spüren", betonte Schröder.

Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens ist von seinem Landsmann ebenfalls angetan. "Thomas ist in der Offensive immer dabei, setzt Impulse. Er tut Schalke einfach gut, denn in den vergangenen Jahren hatte der Klub zu viele Spieler, die nur an sich gedacht haben. Thomas ist einer, der für den Verein kämpft", hob der 67-Jährige hervor.