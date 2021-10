Offensiv-Juwel will nicht zum BVB

NICKLAS ELMRIN via www.imago-images.de

Oscar Vilhelmsson schlug eine Offerte des BVB aus

Mit gerade einmal 18 Jahren hat sich Oscar Vilhelmsson in den vergangenen Wochen bei schwedischen Erstligisten IFK Göteborg in den Fokus gespielt. Für Borussia Dortmund angeblich Grund genug, die Fühler nach dem Offensivspieler auszustrecken. Die Reaktion des Youngsters dürfte den BVB allerdings überrascht haben.

Vilhelmsson hat dem BVB einen Korb gegeben. Das enthüllte der schwedische U19-Nationalspieler im Gespräch mit dem Podcast "BBpodd".

"Ich hatte das Gefühl, dass es für mich noch etwas zu früh für diesen Schritt war", lautet Vilhelmsson ebenso simple wie vernünftige Erklärung. Wann die Offerte der Schwarz-Gelben erfolgte, bleibt offen.

Vilhelmsson hat sich im Verlauf der Saison des schwedischen Oberhauses einen festen Platz im Profikader von IFK Göteborg erkämpft. Nach einigen Jokereinsätzen im Sommer stand er zuletzt viermal in Folge in der Startformation. Seinen bislang einzigen Treffer erzielte er allerdings bereits im August 2019. Gegner war damals im Rahmen des Pokal-Wettbewerbs der unterklassige BK Astrio. Göteborg gewann 4:0. Insgesamt stand Vilhelmsson 13 Mal für die Profis auf dem Rasen.

Mitspieler des BVB-Flirts kennen die deutsche Bundesliga bestens

Im März 2021 unterschrieb Vilhelmsson seinen ersten Profivertrag, Das Arbeitspapier endet im Sommer 2023, all zu üppig dürfte die Ablöse allerdings noch nicht ausfallen. Unklar ist, ob Vilhelmsson beim BVB für den Profikader oder die U23 in der 3. Liga eingeplant war.

Was ihn ihn der Bundesliga erwartet, dürften seine Mitspieler Vilhelmsson zumindest ganz gut vermittelt haben. In Göteborg stürmt er derzeit an der Seite von Ex-HSV-Angreifer Marcus Berg. Mit Oscar Wendt steht zudem ein Kicker im Kader, der elf Jahre lang bei Borussia Mönchengladbach spielte.

In der Vergangenheit machte ein schwedischer Überflieger jedoch ausgerechnet beim BVB nicht die besten Erfahrungen. Alexander Isak heuerte 2017 in Dortmund an, hinterließ kaum einen bleibenden Eindruck und zog letztlich zu Real Sociedad weiter. Dort hat er sich inzwischen zu einem sehr gefragten Star gemausert.