Amstetten gegen Rapid ohne Chefcoach Fallmann

APA/HERBERT NEUBAUER

Jochen Fallmann hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Zweitligist SKU Amstetten muss am Donnerstag im Achtelfinale des ÖFB-Cups gegen den SK Rapid Wien ohne Cheftrainer Jochen Fallmann auskommen. Der 42-Jährige wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet und hat einen Absonderungsbescheid erhalten. Das bestätigte der Club am Mittwochnachmittag. Die Infektion sei im privaten Umfeld erfolgt.

Co-Trainer Gerhard Obermüller, der schon die gesamte bisherige Woche das Training geleitet hatte, wird den SKU damit auch gegen Rapid betreuen. Er stehe allerdings in regem Austausch mit Fallmann und werde dessen Vorgaben umsetzen, betonte Obermüller. "Es ist bitter für ihn, dass er gerade bei diesem Spiel nicht zur Verfügung steht. Aber wir sind gut aufgestellt als Trainerteam."

Der gesamte Kader und das Betreuerteam wurden laut SKU-Angaben am Mittwoch einer weiteren Testung unterzogen, um mögliche Ansteckungen auszuschließen. Diese Tests seien allerdings allesamt negativ ausgefallen, hieß es.

apa