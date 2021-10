Salihamidzic: "Wir sind absolut schockiert"

Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia via www.imago-image

Hasan Salihamidzic war vom FC Bayern schockiert

Das 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach wird der FC Bayern sicher nicht so schnell vergessen. Das merkte man auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Partie an. Die Stimmen zum Spiel:

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern) im Gespräch mit der "ARD": "Wir sind absolut schockiert. Wir waren nicht da. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf, gewonnen, haben nicht umgeschaltet. Es war ein kollektiver Blackout. Unerklärlich. Es war klar, dass Gladbach pressen würde. Ich kann es nicht erklären. Natürlichen wollen wir, dass der Trainer da ist. Es hat aber wenig mit Dino zu tun, dass wir die Zweikämpfe verloren haben. Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte."

... über die Nebenkriegsschauplätze vor der Partie:

"Schwer zu erklären. Es waren viele Geschichten über die Impfungen. Aber damit sind wir davor zurechtgekommen. Mit der Impfung kann ich das nicht verbinden. Natürlich hat man das ein bisschen im Kopf, fass nicht so schöne Geschichten im Hintergrund sind. Hernández hat ein bisschen gewusst, dass es nicht so schlimm ausfallen wird. Deswegen hat es ihn nicht so sehr belastet."

... über Dayot Upamecanos Horrorleistung:

"Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir werden Upa aufbauen. Er hat sensationell in letzter Zeit gespielt. So kurz nach dem Spiel kann ich das nicht erklären. Das sollte uns nicht passieren."

Max Eberl (Sportdirektor Borussia Mönchengladbach) im Gespräch mit "Sky": "Es war ein magischer Abend, den man nicht so schnell vergessen wird. Wir haben ein extrem gutes Spiel gemacht. Wir haben einen Lauf bekommen, bei dem dann einfach alles funktioniert. Dazu haben wir sehr stabil verteidigt."

... über den FC Bayern:

"Ich denke, dass wir sie wirklich beeindruckt haben. Bayern wirkte ein wenig ratlos, warum auch immer. Wir haben sie teilweise ein wenig an die Wand gedrückt."

Jonas Hofmann (Gladbach) im Gespräch mit "Sky": "Es war eine unfassbare Atmosphäre. Wir sind super ins Spiel gekommen, das dritte Tor haben wir schon nach 20 Minuten geschossen. Natürlich muss man sich das erarbeiten. Das 4:0 war fast schon die Entscheidung. Wir waren schon fast wie im Rausch, aber wir haben auch das umgesetzt, was wir in den letzten Spielen angedeutet haben. Wir waren aggressiv und haben die Bayern nicht zur Geltung kommen lassen. Auch hinten waren wir stabil, das war insgesamt schon bärenstark."

... über den FC Bayern:

"Wenn man 3:0 hinten liegt, rattert es schon im Kopf. Da sind die Bayern auch nur Menschen. Wir müssen uns auf die Schultern klopfen, dass wir die Bayern so weit gebracht haben."

Breel Embolo (Gladbach) im Gespräch mit "Sky": "Es ist schwierig, gegen Bayern zu spielen. Wir wussten, wir müssen unsere Chancen ausnutzen. In dieser Konsequenz haben wir bislang kein Spiel begonnen. Wenn wir einen kühlen Kopf bewahren, sind wir gefährlich. Es ist vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Wir haben eine Riesen-Qualität, das müssen wir bestätigen. Die Ansprache in der Kabine war heute kürzer, der Trainer war vielleicht auch etwas nervös vor diesem großen Spiel. Wir haben uns heute belohnt."