Grammozis spricht über Winter-Transfers und seine Zukunft

Dimitrios Grammozis coacht seit März 2021 den FC Schalke 04

Trainer Dimitrios Grammozis will sich aktuell nicht mit seinem auslaufenden Vertrag beim FC Schalke 04 beschäftigen.

"Ich bin da ganz entspannt. Das war ich auch schon zu meiner Zeit bei Darmstadt 98", sagte der Deutsch-Grieche dem "kicker".

Grammozis hatte Schalke Anfang März nach der Entlassung von Christian Gross übernommen, den Abstieg in die 2. Bundesliga aber nicht mehr verhindern können. Nur im Falle des direkten Wiederaufstiegs verlängert sich sein Kontrakt automatisch.

Ihm mache es "richtig Spaß" mit dem nach dem Abstieg runderneuerten Kader zu arbeiten, man habe "eine gute Mischung gefunden", schwärmte der 43-Jährige. "Wir mussten im Sommer unter nicht ganz so einfachen Bedingungen einen riesigen Umbruch stemmen und haben uns ganz bewusst für diesen Weg entschieden. Einerseits für Profis, die schon über eine gewisse Erfahrung verfügen und ihre Klasse nachgewiesen haben. Und andererseits für junge Herausforderer mit Entwicklungspotenzial."

Grammozis ergänzte: "Die Spieler verstehen sich untereinander sehr gut, sie treffen sich auch mal privat zum Essen oder Fußballschauen. Das ist ein wichtiger Faktor."

FC Schalke 04: Dimitrios Grammozis wehrt sich gegen Kritik

Gegen Kritik an seinen Personalentscheidungen vor dem jüngsten Pokal-Aus bei Drittligist 1860 München wehrte sich Grammozis. "Wir haben ja nicht wild durchrotiert, sondern hatten inklusive Torwart drei Änderungen in der Startelf. Aber wir haben das Spiel verloren. Deshalb ist es klar, dass es diese Diskussion gibt. Fakt ist, dass wir als Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte nicht so gespielt haben, wie wir uns das vorgenommen hatten."

Der Schalker Chefcoach verwies in diesem Zusammenhang auf den eng getakteten Spielplan der Schalker: "Da spielt auch das Thema Belastungssteuerung eine Rolle."

Nicht nur die finanziellen Einbußen, Schalke gehen durch das Ausscheiden satte 500.000 Euro durch die Lappen, beschäftigen Grammozis. "Wir ärgern uns auch enorm aus sportlicher Sicht. Wir wollten unbedingt in die nächste Runde kommen."

Trotz der wirtschaftlich weiter extrem angespannten Situation bei den Knappen schloss Grammozis Winter-Transfers nicht aus. "Da haben wir uns bislang noch keine konkreten Gedanken zu gemacht, es ist aber etwas, das wir in den kommenden Wochen gemeinsam in Angriff nehmen werden. Die Wintertransferphase ist nie leicht – erst recht nicht, bezahlbare Qualität zu finden. Wir müssen jede Entscheidung gut durchdenken, das wird erneut sehr herausfordernd für uns."

Dimitrios Grammozis rechnet mit HSV und Werder Bremen

Kampfansagen im Rennen um die Bundesliga-Rückkehr vermied Grammozis, obwohl Schalke zuletzt sechs von sieben Spielen gewann und inzwischen auf Rang drei der Zweitliga-Tabelle rangiert: "Es bestätigt sich Woche für Woche, dass es eine wirklich harte Liga ist. Kein Gegner schenkt dir irgendwas, man hat keine Minute Zeit, um nur kurz herunterzufahren – nicht einmal, wenn es schon 2:0 steht. Unsere Spieler nehmen das aber sehr gut an."

Besser als die Königsblauen stehen tabellarisch derzeit nur der FC St. Pauli sowie das Überraschungsteam Jahn Regensburg da. "Die Mannschaften, die aktuell da oben stehen, machen einen stabilen Eindruck. Ich bin davon überzeugt, dass der HSV noch weiter klettern wird. Auch Werder wird noch eine Rolle spielen", sagte Grammozis.

Der S04-Trainer äußerte sich auch zur risikoreichen, aber bislang gelungenen Entscheidung, Stammtorhüter Ralf Fährmann während der laufenden Saison abzusägen und Martin Fraisl zur neuen Nummer eins zu befördern: "Ich klopfe mir jetzt nicht auf die Schulter. Ich habe sie seinerzeit getroffen, weil ich davon überzeugt war, und freue mich, dass es bislang gut gelaufen ist."