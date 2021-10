Der nächste Eintracht-Zoff liegt schon in der Luft

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Markus Krösche (l.) und Ben Manga, hier beim 2:5 der Eintracht beim BVB

Eintracht Frankfurt ist die wohl größte Enttäuschung der bisherigen Bundesliga-Saison. Der Europa-League-Teilnehmer weist nach neun Spieltagen nur einen einzigen Sieg auf, stürzte zuletzt nach den Niederlagen gegen Hertha BSC (1:2) und den VfL Bochum (0:2) auf den 15. Tabellenplatz ab. Bei den Hessen brodelt es längst nicht mehr nur in sportlicher Hinsicht.

Wie es in einem "kicker"-Bericht heißt, droht der Eintracht ein neuer Konflikt auf der Führungsebene. Laut des Fachmagazins sei es ein "offenes Geheimnis", dass Ben Manga hinsichtlich der Kaderplanung beim neuen Frankfurter Sportvorstand nicht mehr die Freiheiten und das Vertrauen genießt wie zuvor unter Vorgänger Fredi Bobic.

Dabei gilt der 47-Jährige als ausgewiesener Fachmann im Scouting-Bereich, er soll bei der SGE für die Entdeckung späterer Topstars wie Luka Jovic, Sébastien Haller oder Filip Kostic verantwortlich gewesen sein.

Trotz dieser Expertise soll er bei Krösche nicht mehr das größte Gehör finden. Der Sportvorstand kümmerte sich selbst um das neue Personal, welches allerdings bisher in weiten Teilen hinter den Erwartungen zurückblieb. Von Jesper Lindström, Jens Petter Hauge oder Sam Lammers hatten sich die Frankfurter deutlich mehr versprochen. Sie warten allesamt unter Cheftrainer Oliver Glasner noch auf ihren endgültigen Durchbruch.

Manga wurde zum Direktor Profi-Fußball bei der Eintracht befördert

Auffällig ist zudem, dass sich Manga in der Öffentlichkeit gegenwärtig komplett zurückhält - und das trotz Beförderung vom Chefscout zum Direktor Profifußball bei der Eintracht und einem langfristigen Vertrag bis 2026.

Es liegt laut dem Medienbericht der Verdacht nahe, dass der Talentspäher bewusst klein gehalten werden soll. Bleibt die Frage offen, wie lange Manga selbst noch öffentlich schweigt.

Unabhängig des schwelenden Konflikt unter den Verantwortlichen müssen die Main-Städter am Wochenende wieder in die Erfolgsspur kommen, um die Lage nicht noch prekärer werden zu lassen. Am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) steht das Duell mit RB Leipzig an. Theoretisch könnte die SGE zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Relegationsplatz stehen.