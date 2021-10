Reus dachte über BVB-Abschied nach

Revierfoto via www.imago-images.de

Marco Reus läuft seit 2012 für den BVB auf

Seit mehr als neun Jahren spielt Marco Reus für Borussia Dortmund. Mittlerweile ist der offensive Mittelfeldspieler sogar Kapitän des BVB. Dabei hätte der 32-Jährige die Schwarz-Gelben in seiner Karriere mehrfach verlassen können.

"Natürlich denkt man darüber nach, wenn man Angebote von verschiedenen Teams bekommt, von Top-Klubs, aber das gehört zum Geschäft und irgendwann muss man sich entscheiden", verriet Reus bei "ESPN" über vergangene Möglichkeiten, den Verein zu wechseln.

Seinen Verbleib beim BVB habe der Nationalspieler aber nie bereut. "Vor 80.000 Fans zu spielen, darauf will man doch nicht verzichten", versicherte Reus. Aufgrund dessen sei die Entscheidung "nicht schwer" gewesen. "Mein Herz hat mir immer gesagt, dass ich mich hier am wohlsten fühle", so der Routinier.

In seiner Karriere musste Reus schon viele Verletzungen hinnehmen. "Bei dieser Thematik bin ich etwas entspannter geworden", gestand Reus, der seinem Körper inzwischen "mehr Zeit zur Regeneration" gibt.

BVB-Kapitän Reus verteidigt seinen EM-Verzicht

"Ich bin 32 Jahre alt, aber ich fühle mich noch immer auf dem Höhepunkt meines Schaffens", erklärte Reus. Um in der laufenden Saison wieder vollständig fit zu sein, verzichtete der Rechtsfuß im Sommer auf die Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft.

"Es war keine einfache Entscheidung", beteuerte Reus: "Aber es war aufgrund meiner langen Verletzungshistorie sowie meiner schweren Verletzung in der vergangenen Saison wohlüberlegt."

Reus' EM-Verzicht zahlt sich in der laufenden Saison bislang aus. So absolvierte der Dortmunder Führungsspieler schon 14 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und sechs Vorlagen beisteuerte.

Von schweren Blessuren ist der Mittelfeldmann hingegen verschont geblieben. Einzig gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) fehlte Reus aufgrund von Knieproblemen.