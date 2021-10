Fünf Debakel des FC Bayern

imago sportfotodienst via www.imago-images.de

In den 70er-Jahren setzte es einige satte Pleiten für den FC Bayern

Rekordsieger Bayern München hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach beim 0:5 (0:3) eine historische Schmach erlebt.

Der SID skizziert einige der höchsten Niederlagen des deutschen Fußball-Rekordmeisters:

9. Oktober 1976 - 0:7 gegen Schalke 04 (Bundesliga): Dies ist immer noch die höchste Bundesliga-Niederlage der Bayern. Torjäger Klaus Fischer blamierte die Münchner Stars Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge mit vier Treffern. "Wir waren Weltmeister, haben aber nicht einmal so wie Hausmeister gespielt", spottete Torwart Sepp Maier. Die Bayern verlieren danach noch 0:5 gegen den HSV und 1:6 gegen Saarbrücken. Die Meisterschaft ist weit weg. "Nur wenn alle Gladbacher auf einmal eine Lungenentzündung haben", hätte der FC Bayern eine Chance, sagte "Kaiser" Beckenbauer.

9. Dezember 1978 - 1:7 bei Fortuna Düsseldorf (Bundesliga): Sepp Maier, Gerd Müller oder Katsche Schwarzenbeck haben ihren Zenit längst überschritten. Negativer Höhepunkt einer durchwachsenen Saison unter Gyula Lorant und Pal Csernai war das 1:7 bei Fortuna Düsseldorf. Klaus Allofs und Wolfgang Seel mit jeweils zwei Treffern waren nicht zu stoppen. Höher hat der FC Bayern seitdem nicht mehr verloren.

12. April 1972 - 1:5 gegen den 1. FC Köln (DFB-Pokal): Damals gab es im Pokal noch Hin- und Rückspiel. Nach dem 3:0 im heimischen Olympiastadion gegen den 1. FC Köln wähnten sich Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Co. schon im Halbfinale. Doch in Köln erlebten die Münchner Stars beim 1:5 ein böses Erwachen. In Wolfgang Sühnholz (Schienbeinbruch), Franz Krauthausen (Kiefer verschoben, zwei Zähne ausgeschlagen) und Maier-Ersatz Manfred Seifert (zwei Rippen gebrochen) müssen drei Bayern nach einem überharten Spiel ins Krankenhaus. Das 1:5 war übrigens bis zum aktuellen 0:5 in Gladbach die höchste Münchner Pokalpleite.

22. Oktober 1991 - 2:6 gegen B 1903 Kopenhagen (UEFA-Cup): Die Bayern entließen früh in der Saison Trainer Jupp Heynckes. Doch Sören Lerby schaffte es nicht, sie in die Spur zu bringen. Die Folge: Beim völlig unbekannten dänischen Klub B 1903 Kopenhagen erlebten die Münchner ihre höchste Europacup-Pleite. Das blamable 2:6 für das Team um Stefan Effenberg bedeutete trotz eines 1:0 im Rückspiel in der zweiten UEFA-Cup-Runde das Aus. Lerby hielt sich nicht bis zum Saisonende im Amt.

8. April 2009 - 0:4 gegen den FC Barcelona (Champions League): "Das war eine Riesenblamage", schimpfte der damalige Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach der Viertelfinal-Klatsche im Camp Nou. Der Frage nach Konsequenzen wich er nach der höchsten Niederlage in der Königsklasse aus: "Wir sollten heute Abend keine Entscheidung treffen, sondern eine Nacht darüber schlafen." Am Tag danach war Trainer Jürgen Klinsmann entlassen. Ein 0:4 im wichtigsten europäischen Wettbewerb hatten die Bayern zuvor nur 1973 (bei Ajax Amsterdam) hinnehmen müssen. 2013 folgte nach dem 0:4 gegen Real Madrid das Halbfinal-Aus - Pep Guardiola hatte sich völlig vercoacht.