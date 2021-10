Yusuf Demir beim BVB gehandelt

Oscar J. Barroso via www.imago-images.de

Yusuf Demir wird beim BVB gehandelt

Der FC Barcelona hat sich im Sommer die Dienste von Angreifer Yusuf Demir gesichert. Der 18-Jährige ist von Rapid Wien an Barca ausgeliehen, die Katalanen können ihn zum Saisonende für zehn Millionen Euro fest verpflichten. Doch auch der BVB soll mitmischen.

Holt sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bald das nächste Offensiv-Juwel? Geht es nach dem Portal "Diario Gol", zeigt der BVB Interesse an Barcelonas Yusuf Demir. Angeblich wäre man bereit, zwölf Millionen Euro zahlen.

Der gerade einmal 18 Jahre Flügelspieler habe die Verantwortlichen des Revierklubs beeindruckt. Der vierfache österreichische Nationalspieler wusste kurz nach seinem Wechsel von Wien nach Barcelona schon in der Saisonvorbereitung zu überzeugen. Demir verdiente sich prompt einige Einsätze zum Saisonstart, wenngleich er zuletzt unter dem mittlerweile geschassten Trainer Ronald Koeman nicht mehr wirklich zum Zug kam.

Beim BVB, so "Diario Gol", könnte der Youngster künftig auf Leihgabe Reinier folgen. Der Brasilianer, von Real Madrid ausgeliehen, dürfte wohl spätestens im Sommer nach Spanien zurückkehren. Reinier konnte sich bei den Schwarz-Gelben seit seiner Ankunft im Sommer 2020 nie wirklich durchsetzen.

Sollte Demir nach der Saison wieder zurück zu Rapid Wien müssen, steht wohl direkt ein weiterer Wechsel an, wenngleich sein Vertrag bis 2023 verlängert wurde. Von einem dauerhaften Verbleib bei Rapid dürften aber wohl nur die Allerwenigsten ausgehen.

Unterdessen ist es nicht das erste Mal, dass der Youngster mit einem Wechsel nach Deutschland in Verbindung gebracht wird. So wurde das Talent im vergangenen Sommer sowohl in Dortmund als auch beim FC Bayern sowie bei Eintracht Frankfurt gehandelt. Mit seinem Leih-Wechsel zum FC Barcelona erfüllte sich der Angreifer letztlich aber einen "Kindheitstraum", wie er bei seiner Vorstellung in Spanien betonte. Er dürfte wohl darauf hoffen, dass Barcelona die Kaufoption zieht.