Mourinho-Post geht viral

Alfredo Falcone / LaPresse via www.imago-images.de

José Mourinho ist seit Sommer Trainer bei der AS Roma

José Mourinho hat seinen Humor zurückgefunden. Nach seiner Roten Karte im Serie-A-Spitzenspiel gegen SSC Napoli postete der Star-Trainer von AS Roma am Mittwochabend ein Foto bei Instagram, das binnen kurzer Zeit viral ging.

Mourinho hat mehr als turbulente Tage hinter sich. Nach der 1:6-Blamage in der Conference League beim FK Bodo/Glimt und seinem Platzverweis wegen Meckerns beim 0:0 gegen den Tabellenführer aus Neapel geriet seine Mannschaft am Mittwoch endlich wieder in die Erfolgsspur.

Der Hauptstadtklub drehte bei Cagliari Calcio einen 0:1-Rückstand dank der Tore von Ibanez (71.) und Pellegrini (78.) und rangiert somit weiterhin auf Platz vier in der Tabelle. Es waren die ersten drei Punkte nach zuletzt drei Partien ohne Sieg.

In Cagliari durfte Mourinho aufgrund seines jüngsten Platzverweises allerdings nicht an der Seitenlinie stehen. Auch durfte er nicht zu seinen Spielern in die Kabine. Natürlich war der Portugiese dennoch nach Sardinien gereist, um seine Mannschaft auf das Auswärtsspiel vorzubereiten.

Mourinho genießt: "Spiel ist zu Ende ... drei Punkte ... Gutes Essen"

Da ihm auch nach der Partie der Zugang zur Spielerkabine verwehrt blieb, musste Mourinho sein Abendessen draußen zu sich nehmen. "Spiel ist zu Ende ... drei Punkte ... Gutes Essen (ich darf nicht in die Kabine) und ein weiterer Junge, Felix Afena-Gyan", schrieb der 58-Jährige bei Instagram unter ein Bild, das ihm auf einer kargen Steintreppe sitzend beim Abendessen zeigt. Binnen weniger Stunden gefiel der Post über 450.000 Usern. "Mou" hatte Eigengewächs Afena-Gyan zu seinem Profidebüt verholfen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Mourinho in den Sozialen Medien derart ungezwungen gibt. Ende August veröffentlichte er bei Instagram ein Video, das ihn nach dem 4:0-Sieg bei US Salernitana auf der Rückfahrt im Zug beim Pizzaessen zeigt.

José Mourinho war im Sommer zur AS Roma gewechselt, wo er die Nachfolge von Paulo Fonseca antrat.