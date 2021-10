Mbappé fehlt PSG gegen Lille

Matthieu Mirville via www.imago-images.de

Kylian Mbappé muss pausieren

Der französische Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain muss kurz vor dem Champions-League-Spiel bei RB Leipzig auf Star-Angreifer Kylian Mbappé verzichten.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, fehlt der 22-Jährige bei der Liga-Partie am Freitag gegen Meister OSC Lille (21:00 Uhr) aufgrund einer HNO-Infektion. Das Training soll Mbappe allerdings "Anfang nächster Woche" vor dem Spiel in der Königsklasse in Leipzig (3. November) wieder aufnehmen.