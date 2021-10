Knackige Gruppe für DFB-Frauen bei EM in England

Nick Potts via www.imago-images.de

Die DFB-Frauen müssen gegen Dänemark, Spanien und Finnland ran

Die deutschen Fußballerinnen haben für die EM in England (6. bis 31. Juli 2022) sehr anspruchsvolle Aufgaben erwischt.

Der Rekordsieger trifft in der Gruppe B auf Vize-Europameister Dänemark, Spanien und Finnland. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Manchester.

Das DFB-Team, das bei der EM 2017 im Viertelfinale gegen Dänemark ausgeschieden war, gehörte bei der Auslosung 251 Tage vor Turnierbeginn zu den vier Teams in Topf 1. Die Gruppenersten und -zweiten der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Nach zwei turnierfreien Sommern strebt die deutsche Auswahl den neunten EM-Titelgewinn an, Titelverteidiger sind die Niederländerinnen. Das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich steigt in Old Trafford, das Finale in Wembley.