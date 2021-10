Watzke: BVB bekommt Rückstand auf Bayern "nicht aufgeholt"

Alexandre Simoes

Der BVB wird den FC Bayern laut Watzke so schnell nicht einholen

Der FC Bayern ist seit vielen Jahren die Benchmark im deutschen Fußball. Dem BVB wurde vor einiger Zeit mal zugetraut, die Münchner dauerhaft vom Thron zu stoßen, doch das Thema hat sich längst erledigt. Selbst Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke muss eingestehen, dass der Rekordmeister auf einigen Ebenen uneinholbar weit weg ist.

"Wir sind nicht völlig verblödet, nur solange Bayern München quasi das doppelte an Gehältern zahlen kann als Borussia Dortmund, wird es immer schwierig sein", schilderte Watzke im "omr.com"-Podcast den Grund für die ungleichen Kräfteverhältnisse in der Bundesliga. In Zahlen ausgedrückt rede man hier von "140, 150 Millionen Euro", die der Rekordmeister jedes Jahr mehr als der BVB zahle, rechnete Watzke vor.

So groß wie oft behauptet, ist der Abstand zwischen den Dortmundern und Münchnern laut Watzke aber eigentlich auch nicht. Das Problem: "Wenn dein Gegner eine fünf- bis zehnprozentig höhere Qualität auf den Rasen bringt, dann sind sie auf diesem Niveau kaum noch zu packen."

Diese wenigen Prozentpunkte machen sich seit nun schon neun Jahren in Folge regelmäßig in der Abschlusstabelle der Liga bemerkbar. Von fehlender Spannung will der Dortmunder Geschäftsführer aber dennoch nichts wissen.

"Es wird immer so getan, als wenn sie jedes Jahr locker zum Titel marschieren. Vor zwei Jahren waren wir am Ende zwei Punkte hinter ihnen. Es ist also nicht so, dass wir keinen Meisterschaftskampf gehabt hätten. Selbst in dem Jahr danach hatten wir eine Situation, als die Bayern im April mit nur vier Punkten Vorsprung hierhin kamen."

BVB bekommt Rückstand auf den FC Bayern "nicht aufgeholt"

Am Ende des Tages aber, und das weiß auch Watzke, wird es zwischen dem BVB und dem FC Bayern immer eine Diskrepanz geben. "Wir versuchen alles, was möglich ist. Aber wenn du auf dem Nürburgring mit einem Auto fährst, das nur die halbe PS-Zahl hat, musst du schon auf einen Fehler des anderen hoffen, sonst wird es eng. Und dazu gibt es keine Alternative. Was Bayern da in zehn Jahren aufgebaut hat, das kriegen wir nicht aufgeholt", sagte der 62-Jährige.

Dass der BVB in den deutschen Medien oftmals schlecht wegkommt, weil er im Duell mit dem FC Bayern seit neun Jahren den Kürzeren zieht, stört Watzke. Dadurch werde die Borussia in seinen Augen in ein falsches Licht gerückt.

"In Europa hat der BVB einen viel, viel höheren Stellenwert und ein viel höheres Ansehen als in Deutschland, wo sich die Boulevardmedien permanent an uns abarbeiten, weil sie ihren ganzen Frust darüber auf uns abladen, dass Bayern München jetzt neun Mal in Folge Meister geworden ist. Das ist schon eine enorme Diskrepanz, die mir da entgegenschlägt", kritisierte Watzke die Berichterstattung einiger Medien.

Watzke adelt Rummenigge: "Erfolgreichster Manager aller Zeiten"

Überschwängliches Lob hatte der Geschäftsführer indes für einen seiner einst größten Widersacher parat: Karl-Heinz Rummenigge. Dieser sei für ihn der "erfolgreichste Sportmanager aller Zeiten", schwärmte Watzke.

Unter Rummenigge habe es die "erfolgreichste Epoche von Bayern München" gegeben. "Ich habe davor allerhöchsten Respekt. Ich kenne keinen, der in diesem Geschäft analytischer ist, einen so klaren Blick auf den Fußball hat und international so exzellent vernetzt ist", lobte Watzke den ehemaligen Vorstand des Rekordmeisters. Rummenigges Leistung in den letzten 20 Jahren waren laut Watzke schlicht "außergewöhnlich".