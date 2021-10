Watzke: "Schalke steigt wieder auf, aber ..."

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Der FC Schalke steigt wieder auf, glaubt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

Mit dem FC Schalke und dem HSV spielen in diesem Jahr zwei der größten Namen des deutschen Fußballs in der 2. Bundesliga. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke traut zumindest den Königsblauen den Aufstieg zu. Allerdings sieht er sowohl auf die Gelsenkirchener als auch auf die Hamburger einige große Probleme zukommen.

Der FC Schalke, da ist sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sicher, steigt wieder auf. "Ich glaube sogar, schon dieses Jahr", erklärte der 62-Jährige im "omr.com"-Podcast. Die Rückkehr der Königsblauen ins Oberhaus lasse sich "ja gar nicht verhindern", ergänzte Watzke, der die "innere Kraft" aufgrund der starken Tradition als großes Plus der Gelsenkirchener bezeichnete.

Der Aufstieg allein werde die Probleme der Schalker allerdings nicht lösen, ist Watzke überzeugt. "Aufsteigen ist das eine. Wenn du aber abgestiegen bist, verlierst du so viel Substanz, dass es sehr schwer wird, wieder nach oben zu kommen. Das kann durchaus länger dauern." Frühestens in zehn, 15 Jahren könne der Erzrivale wieder von alten Erfolgen träumen, meinte Watzke: "Wenn überhaupt."

Schalkes großer Nachteil? "Der BVB hat alles abgegrast"

Nicht nur sportlich, vor allem wirtschaftlich glaubt Watzke an eine längere Durststrecke für die Knappen. "Gelsenkirchen hat es ehrlicherweise wirtschaftlich noch mal schwerer als Dortmund. In NRW haben wir natürlich die Pole Position. Der BVB hat im Sponsoring und überall in NRW schon auch abgegrast. Und es ist auch nicht so viel da. Die Weiden sind hier nicht so grün und saftig, wie zum Beispiel in Bayern."

Ganz andere Sorgen hat Watzke mit Blick auf den HSV. "Hamburg hat das Problem, dass sie jetzt das vierte Jahr in der 2. Liga spielen." Dies sei für ihn persönlich ein "Drama", weil Hamburg in seinen Augen "definitiv die schönste deutsche Stadt ist". Jedes Jahr habe er sich auf die Auswärtspartie in der Hansestadt gefreut.

HSV-Absturz "nicht so leicht nachzuvollziehen"

Dass die Rothosen nun schon so lange in der sportlichen Zweitklassigkeit verschwunden sind, sei eine "besondere Tragik und für einen Außenstehenden nicht so leicht nachzuvollziehen", so Watzke, der mit einer schnellen Rehabilitierung nicht rechnet: "Je länger du in der 2. Liga bist, desto schwieriger wird es. Das ist klar."

Die früheren Erfolge aus den Glanzzeiten können im Fall von Hamburg wie eine Last wirken, erklärte Watzke. "Das kann einen Klub lähmen. Und das ist ein Problem."